REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ALPHA, 24.00

«ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 2»

ΔΡΑΣΗΣ

Είναι πάλι Χριστούγεννα, και πάλι ο Τζον ΜακΛέιν πηγαίνει να τα περάσει με τη γυναίκα του, στην Ουάσιγκτον αυτή τη φορά. Αλλά φαίνεται ότι το έχει η μοίρα του Τζον να πέφτει πάνω σε τρομοκράτες. Τώρα, θα τους συναντήσει μόλις προσγειωθεί το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Οι τρομοκράτες είναι απότακτοι αμερικανοί κομάντος που καταλαμβάνουν το αεροπλάνο και απειλούν να το ανατινάξουν αν δεν απελευθερωθεί ένας διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών. Και πάλι ο Τζον ΜακΛέιν πρέπει να δώσει τη δική του μάχη, ενάντια σε κάθε λογική και κάθε πιθανότητα, και με το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα.

Σκηνοθεσία: Renny Harlin

Κύριοι Ρόλοι: Bruce Willis, Bonnie Bedelia

ΑΝΤ1, 22.45

«ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ»

ΕΠΟΧΗΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Καίσαρας θεωρεί την αυτοκρατορία της Κλεοπάτρας εντελώς περιττή και άχρηστη. Η Κλεοπάτρα, όμως, που έχει πεισμώσει, θα φροντίσει ώστε σε τρεις μήνες να έχει ένα παλάτι πολύ καλύτερο απ’ αυτό των Ρωμαίων. Αυτό το μεγάλο έργο θα το αναθέσει στον αρχιτέκτονα Νουμερομπίς, ο οποίος δεν φημίζεται για τη συνέπεια του. Είναι υποχρεωμένος όμως, να ολοκληρώσει το παλάτι μέσα στο χρονικό διάστημα που όρισε η βασίλισσα του, αλλιώς θα τον ρίξει στον λάκκο με τους κροκόδειλους. Ο Νουμερομπίς κατεβάζει μια ιδέα, να καλέσει τους Γαλάτες, οι οποίοι με το μαγικό τους φίλτρο θα τον βοηθήσουν. Ο Αστερίξ, o Οβελίξ και o Πανοραμίξ θα βρεθούν σύντομα στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που τους υπόσχεται πολλές περιπέτειες με τους Ρωμαίους.

Σκηνοθεσία: Alain Chabat

Κύριοι Ρόλοι: Christian Clavier, Gerard Depardieu, Jamel Debbouze, Monica Bellucci

ΣΚΑΪ, 21:00

«THE VOICE OF GREECE»

ΤΕΛΙΚΟΣ

Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» ολοκληρώνεται… δυνατά απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ! Ποιος ή ποια θα συνεπάρει το τηλεοπτικό κοινό με την ερμηνεία του και θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece», υπογράφοντας ένα «χρυσό» συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας;

MEGA, 01:20

«ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΥΧΗ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Η Πόλα, μια γυναίκα που αναρωτιέται πώς θα ήταν η ζωή της αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές, μεταφέρεται μαγικά σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου είναι παντρεμένη με τον πλούσιο πρώην της. Σύντομα όμως ανακαλύπτει ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στα πλούτη, αλλά στην αγάπη και την οικογένεια που είχε αφήσει πίσω.

Σκηνοθεσία: Bert Kish

Κύριοι Ρόλοι: Nicole Eggert, Bret Anthony

OPEN, 01:15

«ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Σε μια αμερικανική κωμόπολη του Νότου, τρία παιδιά μεγαλώνουν παίζοντας παρέα, μέχρι το σημείο που ο ένας τους απάγεται από βιαστές, και ενώ δραπετεύει, παρά τα φαινόμενα, τίποτα δεν είναι πλέον ίδιο. Μετά από αρκετά χρόνια στην ίδια κωμόπολη, η κόρη του ενός, του Τζίμι, βρίσκεται δολοφονημένη, και την υπόθεση θα αναλάβουν δύο άντρες από την αστυνομία της πολιτείας. Ανάμεσα τους ο Σον (ο δεύτερος της παρέας), που εγκατέλειψε χρόνια την πόλη για να καταταχτεί στο σώμα. Ο τρίτος, ο Ντέιβ (το θύμα του βιασμού), έχει εξελιχτεί σε υποδειγματικό οικογενειάρχη, αλλά κάποια στοιχεία τον φέρνουν από νωρίς ως ύποπτο για το στυγερό έγκλημα.

Σκηνοθεσία: Clint Eastwood

Κύριοι Ρόλοι: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon