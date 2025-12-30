REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 23:00

«ΠΑΙΔΊ – SPECIAL EDITION»

Μια ειδική ενότητα επεισοδίων special edition, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τις περιπέτειες στο Νεοχώρι, από την αρχή! Με τα επεισόδια special edition, η ΕΡΤ1 δίνει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει εκ νέου τη σειρά από την αρχή, να επανεκτιμήσει κομβικές στιγμές της αφήγησης και να φωτίσει χαρακτήρες και θεματικούς άξονες που καθόρισαν τη μεγάλη επιτυχία της.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ,

AFRICA CUP OF NATIONS – ΜΑΡΟΚΟ 2025

4ΟΣ ΌΜΙΛΟΣ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 21.00

«ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 5»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Όταν ο δεκάχρονος Φιν και η αδερφή του βρίσκονται στο σπίτι μόνοι τους κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, πολιορκούνται από τρεις εγκληματίες που προσπαθούν να εισβάλουν στο νέο τους σπίτι. Ευτυχώς, ο Φιν φτιάχνει μια περίτεχνη σειρά από τεχνολογικά γκάτζετ και παγίδες για να προστατεύσει το σπίτι του.

Σκηνοθεσία: Peter Hewitt

Κύριοι Ρόλοι: Christian Martyn, Jodelle Ferland

ALPHA, 24:00

«SPECTRE»

ΔΡΑΣΗΣ

Ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα από το παρελθόν οδηγεί τον Τζέιμς Μποντ σε μια εγκληματική αποστολή στην Πόλη του Μεξικού, και τελικά στη Ρώμη όπου συναντά τη Λουτσία Σκιάρα, την όμορφη κι απαγορευμένη χήρα ενός κακόφημου εγκληματία. Ο 007 διεισδύει σε μια μυστική συνάντηση κι ανακαλύπτει την ύπαρξη μιας εγκληματικής οργάνωσης γνωστή ως Spectre. Εν τω μεταξύ, πίσω στο Λονδίνο, o Μαξ Ντένμπι, ο νέος επικεφαλής του κέντρου για την εθνική ασφάλεια, αμφισβητεί τις ενέργειες του Μποντ και τις ικανότητες της MI6, με επικεφαλής τον Μ. Ο Μποντ στρατολογεί συγκαλυμμένα την Μανιπένι και τον Q για να τον βοηθήσουν να αναζητήσει τη Μαντλίν Σόουν, την κόρη του παλιού εχθρού του, Μίστερ Γουάιτ, ο οποίος μπορεί να κρατά το κλειδί για να ξετυλίξει τον ιστό της Spectre. Ως κόρη δολοφόνου, η Μαντλίν καταλαβαίνει τον Μποντ με έναν τρόπο που οι άλλοι δεν μπορούν. Όσο ο Μποντ επιχειρεί στην καρδιά της Spectre, μαθαίνει για μια ανατριχιαστική σύνδεση μεταξύ του ιδίου και του εχθρού που αναζητά.

Σκηνοθεσία: Sam Mendes

Κύριοι Ρόλοι: Daniel Craig, Christoph Waltz

OPEN 23:30

«Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Ένας διαβολικός στρατός καταστρέφει στο πέρασμα του έναν ειδυλλιακό και ήρεμο κόσμο, προσπαθεί να κατακτήσει το ισχυρό κάστρο Εμπ και να εξολοθρεύσει τον ίδιο τον βασιλιά. Παράλληλα με αυτή την καταστροφική μάχη ανάμεσα στον διαβολικό Γκάλιαν και τον βασιλιά, ένας κοινός αγρότης ξεκινάει να βρει τη γυναίκα του Σολάνα που την έχουν απαγάγει, και παράλληλα να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου του, ο οποίος δολοφονήθηκε από τα φρικιαστικά τέρατα Κρουγκς.

Σκηνοθεσία: Uwe Boll

Κύριοι Ρόλοι: Jason Statham, Leelee Sobieski