REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 23:55

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 22:30

PARTY ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 23:00

«ΕΧΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΜΕΝΤΙ

H Kάθλιν Kέλι διατηρεί την παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση, ένα παιδικό βιβλιοπωλείο στη Nέα Yόρκη, και η ζωή της δουλεύει ρολόι, μέχρι τη στιγμή που ακριβώς απέναντι από το μαγαζί της ανοίγει ένα τεράστιο υποκατάστημα της τεράστιας αλυσίδας βιβλίων Foxbooks. Ιδιοκτήτης του είναι ο νεαρός εγγονός του ιδρυτή της επιχείρησης, Tζο Φοξ, τον οποίο η Kάθλιν γνωρίζει τυχαία και μισεί θανάσιμα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την πτώση των πωλήσεών της. Οι δύο ανταγωνιστές δουλεύουν ασταμάτητα, όταν όμως επιστρέφουν στο σπίτι τους, χαλαρώνουν ανοίγοντας τους υπολογιστές τους, επικοινωνώντας μέσω δικτύου με κάποιον που δεν έχουν ποτέ συναντήσει. Tι θα συμβεί, άραγε, όταν έλθει η στιγμή να συναντηθούν και διαπιστώσουν ότι ο μέχρι τώρα άσπονδος εχθρός τους είναι ο καρδιακός τους ηλεκτρονικός φίλος;

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: NORA EPHRON

ΚΥΡΙΟΙ ΡΟΛΟΙ: TOM HANKS, MEG RYAN

ΕΡΤ3, 24:00

«MINDZET – ΝEW YEAR, ΝEW MINDSET!»

Tο «MindZet» κάνει reset στο 2025 και υποδέχεται το 2026 με ένα πρωτοχρονιάτικο live party στην ΕΡΤ3. Η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ3 που μιλά τη γλώσσα της νέας γενιάς, υποδέχεται το 2026 ρυθμικά, γιορτινά και χωρίς φίλτρα! Αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, το στούντιο μετατρέπεται σε μουσική σκηνή, με τους «Μουζικάνους» να κρατούν τον ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, δίνοντας το vibe ενός πραγματικού live party.

OPEN, 23:55

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ