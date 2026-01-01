REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026 σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 00:01

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX

Το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς (00:01)

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα» θα γίνει την Πρωτοχρονιά, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, στο ERTFLIX. Βασισμένη στο αριστουργηματικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, η σειρά υποδέχεται το νέο έτος με τα πρώτα δύο επεισόδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό του 2026 (1/1/2026, 00:01).

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:00

«ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

ΑΘΛΗΤΙΚΗ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δρ Μπένετ Ομάλου είναι ο ιατροδικαστής νευρολόγος που πρώτος ανακαλύπτει εγκεφαλικό τραύμα σε επαγγελματία παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου, το οποίο εξακριβώνει πως προέρχεται από την αθλητική του δράση. Τότε, ξεκινάει έναν πόλεμο για να φέρει το θέμα στη δημοσιότητα το τίμημα που πληρώνουν επαγγελματίες αθλητές, έχοντας στην αντίθετη όχθη ένα σύστημα πολιτικών, πολιτιστικών κι εταιρικών ενδιαφερόντων που αρμέγουν τον επαγγελματισμό ως κοινή επιχείρηση.

Σκηνοθεσία: Peter Landesman

Κύριοι Ρόλοι: Will Smith, Alec Baldwin

STAR, 23:40

«ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ένα μικροτσίπ, το οποίο περιέχει πληροφορίες υψίστης ασφαλείας για την άμυνα του αμερικανικού στρατού, έχει κλαπεί. Όπως είναι φυσικό, οι κυβερνήσεις πάρα πολλών χωρών προσφέρουν μέχρι και 10 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να το αποκτήσουν. Μια τετράδα απατεώνων, με διεθνή δράση και αρχηγό τον Πετρ Μποπρ, ακολουθεί τα ίχνη του μικροτσίπ, το οποίο κρυμμένο σ’ ένα παιδικό αυτοκινητάκι θα διανύσει την απόσταση που χωρίζει το Χονγκ-Κονγκ απ’ το Νορθ Ντέβον Παρκ, ένα ειδυλλιακό προάστιο στο Σικάγο. Βέβαια, το πιο δύσκολο της όλης υπόθεσης δεν είναι οι χιλιομετρικές αποστάσεις, αλλά εκείνος ο χαριτωμένος, πανέξυπνος κι εξαιρετικά εφευρετικός πιτσιρίκος, ο οποίος γνωρίζοντας την ύπαρξη του μικροτσίπ είναι αποφασισμένος να το προφυλάξει πάση θυσία. Γιατί ο μικρός Άλεξ έχει καταστρώσει σχέδιο, έχει το κουράγιο να το πραγματοποιήσει, έχει ανεμοβλογιά κι έχει μείνει… μόνος στο σπίτι.

Σκηνοθεσία: Raja Gosnell

Κύριοι Ρόλοι: Alex D. Linz, Olek Krupa

ΣΚΑΪ, 21:00

«Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ 2»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Έναν χρόνο μετά τη νίκη τους επί του FBI και το κέρδος του δημόσιου θαυμασμού με αλά Ρομπέν των Δασών μαγικά τους θεάματα, οι θαυματοποιοί ξαναμαζεύονται για μια εμφάνιση που θα αποκαλύψει τις ανήθικες πρακτικές ενός μεγαλοπαράγοντα της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος πίσω από το κόλπο εξαφάνισης τους δεν είναι άλλος από τον Γουόλτερ Μέιμπρι, ένα τεχνολογικό ταλέντο που απειλεί την ομάδα να αναλάβει την πλέον απίθανη ληστεία της. Η μόνη τους ελπίδα είναι να καταφέρουν κάτι το απίστευτο, ώστε να καθαρίσουν το όνομα τους και να αποκαλύψουν τον εγκέφαλο πίσω από όλα.

Σκηνοθεσία: Jon M. Chu

Κύριοι Ρόλοι: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson

OPEN, 21:00

«ΉΡΘΕ Ο ΈΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Η Λούσι Χιλ είναι μια φιλόδοξη καριερίστα που ζει στο Μαϊάμι. Όταν της ζητείται να διεκπεραιώσει μια δύσκολη αποστολή για την εταιρεία, η οποία μπορεί να της επιφέρει την πολυπόθητη προαγωγή, δεν διστάζει να πει το ναι. Αυτό που δεν υπολογίζει όμως είναι ότι θα πρέπει να ζήσει σε μια μικρή πόλη της Μινεσότα, και να προσαρμόσει τη ζωή της εκεί.

Σκηνοθεσία: Jonas Elmer

Κύριοι Ρόλοι: Renee Zellweger, Harry Connick Jr.