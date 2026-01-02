REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 00:30

«ΚΑΙ ΖΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ…»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Όταν η Μιράντα ξεκινούσε να βρει πληροφορίες για τον βιολογικό της πατέρα πριν από δύο Χριστούγεννα, δεν φανταζόταν ποτέ ότι η έρευνά της θα την οδηγούσε τόσο στην οικογένεια που πάντα επιθυμούσε, όσο και στον Ίαν, τον έρωτα της ζωής της.

Σκηνοθεσία: David Winning

Κύριοι Ρόλοι: Erin Krakow, Niall Matter

ΑΝΤ1, 23:00

«Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΓΡΟΘΙΕΣ»

ΔΡΑΣΗΣ

Στην Κίνα την εποχή της φεουδαρχίας, ένας σιδηρουργός όπλων, που ζει σε ένα μικρό χωριό, αναγκάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους συγχωριανούς του με τον πατροπαράδοτο κουνγκ φου τρόπο.

Σκηνοθεσία: RZA

Κύριοι Ρόλοι: RZA, Rick Yune, Russell Crowe

STAR, 00:15

«Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ»

ΑΘΛΗΤΙΚΗ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Ρίτσαρντ Γουίλιαμς δεν είναι ακόμα ένας πατέρας, αλλά βάζει στόχο της ζωής του να μεταφέρει το ταλέντο του στο τένις στις δύο του κόρες. Απτόητος, με καθαρό όραμα και αντισυμβατικές μεθόδους προπόνησης, το σχέδιο του ξεκινάει από το να πάρει τη Βίνους και τη Σερένα από τους δρόμους του Κόμπτον στην Καλιφόρνια, στο να τις καθιερώσει ως θρυλικούς αστέρες του αθλήματος.

Σκηνοθεσία: Reinaldo Marcus Green

Κύριοι Ρόλοι: Will Smith, Aunjanue Ellis

OPEN, 23:00

«ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ 2: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ»

ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Σέρλοκ Χολμς ανέκαθεν ήταν ο εξυπνότερος άνθρωπος στον χώρο… μέχρι τώρα. Κι αυτό γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος ένας νέος δαιμόνιος εγκληματικός εγκέφαλος, ο καθηγητής Μοριάρτι, ο οποίος εκτός του ότι συναγωνίζεται επάξια τον Χολμς σε πνευματικό επίπεδο, διαθέτει μια εξαιρετικά σατανική πλευρά κι απουσία συνείδησης, που του δίνει το πλεονέκτημα έναντι του πασίγνωστου ντετέκτιβ.

Σκηνοθεσία: Guy Ritchie

Κύριοι Ρόλοι: Robert Downey Jr, Jude Law

ΣΚΑΪ, 15:30

«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

O Nικ Mάρσαλ είναι ένας γοητευτικός κι επιτυχημένος διαφημιστής. Xωρισμένος, με μια έφηβη κόρη που βλέπει σπάνια, ζει μια ξέγνοιαστη, εργένικη ζωή, που οριοθετείται από το τρίπτυχο χρήμα, γυναίκες και ποτό. Στην εταιρεία που εργάζεται είναι σίγουρος ότι θα πάρει προαγωγή, αλλά τελικά για τη θέση που του είχαν υποσχεθεί, προσλαμβάνεται μια γυναίκα και μάλιστα από ανταγωνιστική εταιρεία. H σχέση του με το νέο αφεντικό του, την Nτάρσι Mαγκουάιρ, ξεκινά με αμοιβαία αντιπάθεια. H αλήθεια είναι ότι καταβάλλει κάθε φιλότιμη προσπάθεια να μπει στο πνεύμα των γυναικών, κάτι το οποίο θα καταφέρει μετά από μια ηλεκτροπληξία! Όταν συνέλθει, έχει αποκτήσει μια μοναδική ιδιότητα: να διαβάζει τη σκέψη των γυναικών! Ξαφνικά, η σπάνια αυτή ικανότητά του θα του αλλάξει για πάντα τη ζωή, γιατί τώρα πια γνωρίζει ακριβώς αυτό που θέλουν οι γυναίκες…

Σκηνοθεσία: Nancy Meyers

Κύριοι Ρόλοι: Mel Gibson, Helen Hunt