REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 03 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

COSMOTE SPORT 2HD, 20:00

ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΕΣΤΟΡΙΛ,

LIGA PORTUGAL BETCLIC,

17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΑΝΤ1, 23.45

«ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ»

ΔΡΑΣΗΣ

Εποχή της δυναστείας των Σονγκ, 10ος αιώνας μ.Χ. Όταν δύο μισθοφόροι πολεμιστές, κατά τη διάρκεια της αναζήτησής τους για πυρίτιδα, φυλακίζονται στο Σινικό Τείχος, διαπιστώνουν τον πραγματικό λόγο που αυτό κατασκευάστηκε. Καθώς κύματα επιδρομών υπερφυσικών τεράτων που, σύμφωνα με τον θρύλο, «ξυπνούν» κάθε 60 χρόνια πολιορκούν το Τείχος, η αναζήτησή της μοίρας μετατρέπεται σε ένα ταξίδι ηρωισμού. Οι δύο μισθοφόροι ενώνονται με έναν τεράστιο στρατό επανδρωμένο με τους καλύτερους πολεμιστές της Κίνας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή τη φαινομενικά ασταμάτητη δύναμη.

Σκηνοθεσία: Yimou Zhang

Κύριοι Ρόλοι: Matt Damon, Tian Jing, Pedro Pascal, Willem Dafoe

STAR, 12:30

«Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ»

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Ο 17χρονος Τιμ ονειρευόταν όλη του τη ζωή να πάει στο οικοτροφείο Mozart All Boys. Παρά τον ενθουσιασμό του που έγινε επιτέλους δεκτός, οι πρώτες μέρες του στη διάσημη σχολή δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν. Αντιμέτωπος με έναν εχθρικό διευθυντή, τις αγωνίες του πρώτου έρωτα και τη δυσκολία να βρει την αυθεντική του φωνή, ο Τιμ ανακαλύπτει ένα μυστικό πέρασμα: μια πύλη σε έναν παράλληλο κόσμο. Από εκεί παρασύρεται σε μια νέα πραγματικότητα και βυθίζεται στον κόσμο της όπερας του Μότσαρτ, Ο Μαγικός Αυλός, όπου η φαντασία δεν έχει όρια. Ωστόσο, το να ζει δύο ζωές έχει το τίμημά του, και ο Tιμ κινδυνεύει να απογοητεύσει αυτούς που αγαπά. Πρέπει να διαλέξει, αλλά έχει μάθει αρκετά για να κάνει τη σωστή επιλογή;

Σκηνοθεσία: Florian Sigl

Κύριοι Ρόλοι: Jack Wolfe, Asha Banks

ALPHA, 24.00

«THE ADVENTURER: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΙΔΑ»

ΕΠΟΧΗΣ

Η ζωή του 17χρονου Μαριά Μούντι αναποδογυρίζεται όταν οι γονείς του εξαφανίζονται κι ο μικρός του αδελφός απάγεται. Τα στοιχεία που ακολουθεί τον οδηγούν στο αριστοκρατικό ξενοδοχείο Prince Regent. Εκεί βρίσκει μια σειρά από τέρατα απαγωγείς παιδιών, φονικά μυστικά και ένα επί αιώνες χαμένο κατασκεύασμα που προσφέρει απεριόριστο πλούτο και υπερφυσικές δυνάμεις. Έχοντας την τύχη του κόσμου στα χέρια του, αλλά και την οικογένεια του σε κίνδυνο, ο Μαριά πρέπει να ξεσκεπάσει την κατάρα που κρύβεται πίσω από το κουτί του Μίδα.

Σκηνοθεσία: Jonathan Newman

Κύριοι Ρόλοι: Aneurin Barnard, Michael Sheen, Sam Neill

OPEN, 21.00

«ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Η σεφ Σάρα Γουέστμπρουκ μπαίνει σε μπελάδες, όταν το γαλλικό εστιατόριο που «τρέχει» επισκιάζεται ξαφνικά από ένα νέο εστιατόριο με πρόχειρο φαγητό στο διπλανό κτήριο. Με επικεφαλής σεφ έναν γοητευτικό πρώην πυροσβέστη, το νέο εστιατόριο γνωρίζει σύντομα μεγάλη επιτυχία, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση και ταραχή στη Σάρα και τη συνεργάτιδά της που πασχίζουν να συγκρατήσουν τους πελάτες τους. Δύο διαφορετικοί κόσμοι -όχι μόνο γαστρονομικοί- έρχονται σε σύγκρουση, αλλά η Σάρα αποφασίζει πως έχει τον τρόπο να δώσει λύση σε όλο αυτό…

Σκηνοθεσία: Lee Rose

Κύριοι Ρόλοι: Teri Polo, James Patrick Stuart