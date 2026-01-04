REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 04 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

COSMOTE SPORT 6HD, 13:30

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ,

ACB LIGA ENDESA,

14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ LIVE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ1, 24.00

«Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΧΡΟΝΟΚΑΨΟΥΛΑ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Ο Τομ, ένας αφοσιωμένος πατέρας, και η κόρη του, η Γκρέις, κάνουν τη μεγάλη μετακόμιση από την ηλιόλουστη Αυστραλία στη γραφική πόλη Άσμπερι Γκροβ των ΗΠΑ. Ενώ εξερευνά τη νέα της αυλή, η Γκρέις βρίσκει μια μυστηριώδη χρονοκάψουλα, που περιέχει τον οδηγό για τα τέλεια οικογενειακά Χριστούγεννα. Ο Τομ και η Γκρέις αποφασίζουν να το ερευνήσουν, κάτι που τους οδηγεί στην Ελίζαμπεθ, την ιδιοκτήτρια του τοπικού φούρνου. Ο Τομ και η Ελίζαμπεθ αρχίζουν να ερωτεύονται ο ένας τον άλλον, ενώ γίνεται η αποκάλυψη ότι η Ελίζαμπεθ είναι η ιδιοκτήτρια της χρονοκάψουλας. Θα καταφέρουν η Γκρέις και ο Τομ να περάσουν τα τέλεια οικογενειακά Χριστούγεννα; Και θα αποκαλύψουν ποτέ η Ελίζαμπεθ και ο Τομ τα αισθήματά τους ο ένας για τον άλλον;

Σκηνοθεσία: Colin Budds

Κύριοι Ρόλοι: Daniel Lissing, Jillian Murray

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

13:00 Stoiximan GBL | Άρης-Ολυμπιακός | 13η Αγωνιστική

Μπάσκετ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:00 Stoiximan GBL | Παναθηναϊκός – Καρδίτσα | 13η Αγωνιστική

Μπάσκετ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΑΝΤ1, 23.45

«JOHNNY ENGLISH: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»

ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Εν έτει 2011, λοιπόν, για άλλη μια φορά, οι βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε αδιέξοδο κι αναγκάζονται να αναθέσουν, μετά φόβου Θεού, μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, την προστασία του ηγέτη της Κίνας από έναν αυτομολήσαντα της ΜΙ7 σε μια σύνοδο κορυφής, στον πιο αδέξιο πράκτορά τους (τη μόνη τους ελπίδα!), πράγμα που οδηγεί σε τραγελαφικές καταστάσεις.

Σκηνοθεσία: Oliver Parker

Κύριοι Ρόλοι: Rowan Atkinson, Gillian Anderson