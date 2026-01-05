REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑLPHA 23.00

TRACKER

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Ο Κόλτερ Σο είναι ένας μοναχικός ερευνητής και «κυνηγός επικηρυγμένων» που διασχίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας αγνοούμενους ανθρώπους και απαντήσεις σε δύσκολες, συχνά επικίνδυνες υποθέσεις, έναντι αμοιβής. Εξοπλισμένος με εξαιρετικές δεξιότητες στην ιχνηλάτηση και την επιβίωση, συνεργάζεται συχνά με τις αρχές, παραμένοντας όμως πάντα ανεξάρτητος και πιστός στον δικό του αυστηρό ηθικό κώδικα.

STAR 22.10

300: Η ΆΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο στρατηγός Θεμιστοκλής επιχειρεί να ενώσει τους Έλληνες σε μια επική μάχη που άλλαξε την ιστορία του Δυτικού κόσμου! Ο Θεμιστοκλής και ο ελληνικός στόλος έρχονται αντιμέτωποι με τις Περσικές δυνάμεις του «Θεού- Βασιλιά» Ξέρξη και της Αρτεμισίας, της πιο εκδικητικής αρχηγού του Περσικού στρατού. Σκηνοθεσία Νόαμ Μούρο. Πρωταγωνιστούν οι Σάλιβαν Στέιπλετον, Εύα Γκριν, Λένα Χίντεϊ, Ροντρίγκο Σαντόρο κ.α.

ΣΚΑΪ 23.00

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ‘LONG PLAY’

ΣΕΙΡΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος διηγείται ιστορίες που σημάδεψαν την ζωή του αλλά και τις ζωές όλων μας από το 1965 που κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο ως σήμερα, ενώ για τελευταία φορά τραγουδάει με την κιθάρα και τη μοναδική φωνή του τραγούδια που αγαπήσαμε όλοι από τη δισκογραφία του.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΡΙΦΙΦΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Τα μυστικά του επαγγέλματος. Η σκληρή και επίπονη εκπαίδευση έχει ολοκληρωθεί και η επιχείρηση έχει αρχίσει και προχωρά με επιτυχία… μέχρι που ένα σοβαρό ατύχημα στερεί από την ομάδα ένα πολύτιμο μέλος της.! Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Πρωταγωνιστούν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ

ΚΩΜΩΔΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΡΙΛΙΝ ΜΟΝΡΟΕ

Σε μια ταινία που προτάθηκε για Όσκαρ, τρεις Νεοϋορκέζες καλλονές αποβλέπουν σε έναν πλούσιο γάμο προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα ξέγνοιαστο μέλλον. Όμως, η ζωή έχει άλλα σχέδια! Τελικά θα επιλέξουν την αγάπη ή το χρήμα; Σκηνοθεσία Ζαν Νεγκουλέσκο. Πρωταγωνιστούν οι Μέριλιν Μονρόε, Λορίν Μπακόλ, Μπέτι Γκρέιμπλ κ.α.