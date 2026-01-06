REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 6 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 22.45

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του… το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με τρία εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Σκηνοθεσία Γιάννης Παπαδάκος. Πρωταγωνιστούν οι Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης κ.α.

ΟPEN 21.45

ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Έπειτα από αρκετό καιρό συνεργασίας, η Λούσι θα φτάσει στα όρια της αντοχής της με τις υπερβολικές απαιτήσεις του εργοδότη της και θα αναγκαστεί να του δώσει δύο εβδομάδες προθεσμία για να βρει την αντικαταστάτριά της. Σκηνοθεσία Μαρκ Λόρενς. Πρωταγωνιστούν οι Σάντρα Μπούλοκ, Χιου Γκραντ, Αλίσια Γουίτ, Ντάνα Άιβι, Χέδερ Μπερνς, Ντέιβιντ Χέιγκ κ.α.

STAR 22.10

DUNE

TAINIA ΔΡΑΣΗΣ

Ο χαρισματικός διάδοχος Πολ Ατρείδης γεννήθηκε για να ακολουθήσει ένα μεγάλο πεπρωμένο, που τον οδηγεί να ταξιδέψει στον πιο επικίνδυνο πλανήτη του σύμπαντος για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του και του λαού του. Σκηνοθεσία Ντένις Βιλνέβ. Πρωταγωνιστούν οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Όσκαρ Άιζακ, Ζεντάγια κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 22.45

ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΔΙΟΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΙΜΕ

Λίγο μετά τον θάνατο της μητέρας του κατά τον Β’ Παγκόσμιο, ένα 12χρονο αγόρι συναντά έναν μυστηριώδη ερωδιό και τον ‘ακολουθεί’ σε έναν θαυμαστό νέο κόσμο, όπου ζωντανοί και νεκροί μοιάζει να συνυπάρχουν! Η ταινία απέσπασε Όσκαρ. Σκηνοθεσία Χαγιάο Μιγιαζάκι. Πρωταγωνιστούν οι Σόμα Σαντόκι, Μασάκι Σούντα, Γιοσίνο Κιμούρα κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 19.50

ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Στη μεταπολεμική Ιταλία, μια εργαζόμενη μητέρα υπομένει σιωπηλά την κακοποιητική συμπεριφορά του τυραννικού συζύγου της. Ωστόσο, η άφιξη ενός μυστηριώδους γράμματος θα της δώσει τη δύναμη να οραματιστεί ένα καλύτερο μέλλον. Σκηνοθεσία Πάολα Κορτελέζι. Πρωταγωνιστούν οι Πάολα Κορτελέζι, Βαλέριο Μασταντρέα, Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο κ.α.