REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

STAR 22.10

GREENLAND: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ένας κομήτης απειλεί την Γη με αφανισμό. Κι ενώ η είδηση σκορπίζει πανικό, ο Tζον θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προστατέψει τη γυναίκα και τον μικρό του γιο και να βρεθούν όλοι μαζί σε ένα ασφαλές καταφύγιο. Σκηνοθεσία Ρικ Ρόμαν Γουό. Πρωταγωνιστούν οι Τζέραρντ Μπάτλερ, Μορίνα Μπακάριν, Ρότζερ Ντέιλ Φλόιντ κ.α.

ΣΚΑΪ 21.00

ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Μια ανακάλυψη που κάνει ένας Αμερικάνος έφηβος, που έχει πάθος με το κουνγκ φου, τον οδηγεί σε μια περιπέτεια στην Κίνα, όπου εντάσσεται σε μια ομάδα πολεμιστών, για να απελευθερώσουν τον φυλακισμένο Monkey King. Σκηνοθεσία Ρομπ Μίνκοφ. Πρωταγωνιστούν οι Τζετ Λι, Τζάκι Τσαν, Μάικλ Ανγκαράνο, Μόργκαν Μπενουά κ.α.

AΝΤ1 22.45

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του… το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με τρία εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Σκηνοθεσία Γιάννης Παπαδάκος. Πρωταγωνιστούν οι Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ

ΘΡΙΛΕΡ

Για να διαλευκάνει τους φόνους τριών μεταναστριών από την Τουρκία, ένας Γάλλος αστυνομικός ζητά τη βοήθεια ενός πρώην συναδέλφου του. Πώς όμως η υπόθεση αυτή συνδέεται με την οργάνωση ‘Γκρίζοι Λύκοι’ και με μια 30χρονη με αμνησία; Σκηνοθεσία Κρις Ναόν. Πρωταγωνιστούν οι Ζαν Ρενό, Τζοσλίν Κουβρίν, Αρλί Τζοβέρ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

THE SUBSTANCE: ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Ladies First. Όταν το αφεντικό της την απολύει ξαφνικά, μια απογοητευμένη σταρ αποφασίζει να δοκιμάσει μια μυστηριώδη ουσία που υπόσχεται να φέρει στην επιφάνεια μια νεότερη και καλύτερη εκδοχή του εαυτού της… Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ. Σκηνοθεσία Κοραλί Φαρζά. Πρωταγωνιστούν οι Ντέμι Μουρ, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, Ντένις Κουέιντ κ.α.