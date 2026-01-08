REAL TV: Αξίζει να δείτε  - Real.gr

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

STAR 22.10

JOHN WICK

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο Τζον Γουίκ δουλεύει ως εκτελεστής για τη μαφία, όταν όμως ερωτεύεται, αλλάζει ζωή. 5 χρόνια αργότερα, η γυναίκα του πεθαίνει και του αφήνει για συντροφιά έναν σκύλο. Μια μέρα κάποιοι άντρες του επιτίθενται και σκοτώνουν τον σκύλο για να του κλέψουν το αυτοκίνητο. Όταν συνέλθει, ορκίζεται εκδίκηση. Σκηνοθεσία Τσαντ Σταέλσκι, Ντέιβιντ Λιτς. Πρωταγωνιστούν οι Κιάνου Ριβς, Μίκαελ Νίκβιστ, Γουίλεμ Νταφόε κ.α.

ALPHA 23.00

TRACKER

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Chicago. Ο Κόλτερ, ο Μπόμπι και η Ρίνι δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν μια αθλήτρια ΜΜΑ που εξαφανίστηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει την οικογένειά της.

ΣΚΑΪ 23.00

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ‘LONG PLAY’

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος διηγείται ιστορίες που σημάδεψαν την ζωή του αλλά και τις ζωές όλων μας από το 1965 που κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο ως σήμερα, ενώ για τελευταία φορά τραγουδάει με την κιθάρα και τη μοναδική φωνή του τραγούδια που αγαπήσαμε όλοι από τη δισκογραφία του.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

HEY JOE

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ένας Αμερικανός βετεράνος, που είχε σχέση με μια νεαρή Ιταλίδα στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφει στη Νάπολη για να συναντήσει τον άγνωστο γιο του. Δυστυχώς, ο νεαρός δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τον πατέρα του. Σκηνοθεσία Κλαούντιο Τζοβανέζι. Πρωταγωνιστούν οι Τζέιμς Φράνκο, Φραντσέσκο ντι Νάπολι, Τζούλια Ερκολίνι κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ένας επαγγελματίας κλέφτης επιχειρεί να ληστέψει μια τράπεζα. Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, εγκλωβίζεται μέσα στο κτίριο. Σαν να μην έφταναν οι προκλήσεις, τον βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις αναλαμβάνει ένα γνώριμο πρόσωπο… Σκηνοθεσία Ράνταλ Έμετ. Πρωταγωνιστούν οι Τζον Τραβόλτα, Κριστίν Ντέιβις, Λούκας Χας κ.α.