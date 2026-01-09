Quantcast
REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr
real player

REAL TV: Αξίζει να δείτε

12:00, 09/01/2026
REAL TV: Αξίζει να δείτε

Παρασκευή  9 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ RealLife  ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

STAR  22.10

BRAVEHEART

TAINIA EΠΟΧΗΣ

Η Σκοτία του 13ου αιώνα στενάζει κάτω από τον ζυγό των Άγγλων κατακτητών. Μέχρι που ο ήρωας Γουίλιαμ Γουάλας κηρύττει πόλεμο κατά του αμείλικτου βασιλιά Εδουάρδου και ‘στέφεται’ αρχηγός των εξεγερμένων… Η ταινία κέρδισε 5 Όσκαρ. Σκηνοθεσία Μελ Γκίμπσον. Πρωταγωνιστούν οι Μελ Γκίμπσον, Σοφί Μαρσό, Τζέιμς Κόσμο.

OPEN  22.45

GET SMART

ΚΩΜΩΔΙΑ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ένα αναπάντεχο γεγονός δίνει την ευκαιρία στον Maxwell Smart, έναν αναλυτή πληροφοριών μιας μυστικής υπηρεσίας, να μπει στην ενεργό δράση, προκειμένου να ματαιώσει τα σχέδια μιας τρομοκρατικής οργάνωσης.  Σκηνοθεσία Πίτερ Σιγκάλ. Πρωταγωνιστούν οι Στιβ Καρέλ, Αν Χάθαγουεϊ, Τέρενς Σταμπ.

ΕΡΤ1 22.00   

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 14

Η Σίσσυ εξαντλεί υπερβολικά τον εαυτό της με την δίαιτα που κάνει και η Βάνα καταλήγει να της κάνει life coaching μιλώντας της για το δικό της παρελθόν. Η Μίνα δέχεται πρόταση από τον Ξάνθο να φύγει μόνιμα μαζί του στην Αθήνα.

COSMOTE CINEMA1 22.40

Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

ΘΡΙΛΕΡ

Ένας κορυφαίος μεσολαβητής μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ανθρώπων που τις απειλούν με καταστροφή ακολουθεί μια σειρά από αυστηρούς κανόνες. Μέχρι που αναγκάζεται να τους παραβιάσει για να σώσει τη ζωή μιας πελάτισσάς του. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μακένζι. Πρωταγωνιστούν οι Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον κ.α.

COSMOTE CINEMA2  22.00

ELEVATION

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει αποδεκατιστεί από τερατώδη πλάσματα, ένας πατέρας και δυο γυναίκες τολμούν να αφήσουν την ασφάλεια της οικίας τους για να σώσουν τη ζωή ενός αγοριού. Σκηνοθεσία Τζορτζ Νόλφι. Πρωταγωνιστούν οι Άντονι Μάκι, Μορίνα Μπακάριν, Μάντι Χάσον κ.α.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved