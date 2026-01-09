REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου σήμερα και το team τoυ RealLife ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

STAR 22.10

BRAVEHEART

TAINIA EΠΟΧΗΣ

Η Σκοτία του 13ου αιώνα στενάζει κάτω από τον ζυγό των Άγγλων κατακτητών. Μέχρι που ο ήρωας Γουίλιαμ Γουάλας κηρύττει πόλεμο κατά του αμείλικτου βασιλιά Εδουάρδου και ‘στέφεται’ αρχηγός των εξεγερμένων… Η ταινία κέρδισε 5 Όσκαρ. Σκηνοθεσία Μελ Γκίμπσον. Πρωταγωνιστούν οι Μελ Γκίμπσον, Σοφί Μαρσό, Τζέιμς Κόσμο.

OPEN 22.45

GET SMART

ΚΩΜΩΔΙΑ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ένα αναπάντεχο γεγονός δίνει την ευκαιρία στον Maxwell Smart, έναν αναλυτή πληροφοριών μιας μυστικής υπηρεσίας, να μπει στην ενεργό δράση, προκειμένου να ματαιώσει τα σχέδια μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Σκηνοθεσία Πίτερ Σιγκάλ. Πρωταγωνιστούν οι Στιβ Καρέλ, Αν Χάθαγουεϊ, Τέρενς Σταμπ.

ΕΡΤ1 22.00

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 14

Η Σίσσυ εξαντλεί υπερβολικά τον εαυτό της με την δίαιτα που κάνει και η Βάνα καταλήγει να της κάνει life coaching μιλώντας της για το δικό της παρελθόν. Η Μίνα δέχεται πρόταση από τον Ξάνθο να φύγει μόνιμα μαζί του στην Αθήνα.

COSMOTE CINEMA1 22.40

Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

ΘΡΙΛΕΡ

Ένας κορυφαίος μεσολαβητής μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ανθρώπων που τις απειλούν με καταστροφή ακολουθεί μια σειρά από αυστηρούς κανόνες. Μέχρι που αναγκάζεται να τους παραβιάσει για να σώσει τη ζωή μιας πελάτισσάς του. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μακένζι. Πρωταγωνιστούν οι Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον κ.α.

COSMOTE CINEMA2 22.00

ELEVATION

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει αποδεκατιστεί από τερατώδη πλάσματα, ένας πατέρας και δυο γυναίκες τολμούν να αφήσουν την ασφάλεια της οικίας τους για να σώσουν τη ζωή ενός αγοριού. Σκηνοθεσία Τζορτζ Νόλφι. Πρωταγωνιστούν οι Άντονι Μάκι, Μορίνα Μπακάριν, Μάντι Χάσον κ.α.