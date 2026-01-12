REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 22:10

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΠΑΡΙ FC

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ1 24:00

«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΣΤΕΡ»

Ένας μονόχνοτος ηλικιωμένος συγγραφέας, ο οποίος έγραψε ένα μόνο μεγάλο μυθιστόρημα και έκτοτε ζει κλεισμένος στο διαμέρισμά του, γίνεται ο μέντορας ενός 16χρονου μαύρου από το Μπρονξ, που είναι λογοτεχνικό ταλέντο.

Σκηνοθεσία: Γκας Βαν Σαντ

Με τους: Σον Κόνερι, Ρομπ Μπράουν

STAR, 22.10

«Η ΔΙΑΣΩΣΗ»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια αποστολής στον πλανήτη Άρη και μετά από μια τεράστια θύελλα, ο αστροναύτης Μαρκ Γουάτνι θεωρείται νεκρός και το υπόλοιπο πλήρωμα τον εγκαταλείπει. Όμως, ο Γουάτνι έχει επιβιώσει και έχει βρεθεί ολομόναχος σε ένα απόμερο κι αφιλόξενο τοπίο. Μόνο με τις βασικές προμήθειες πάνω του, πρέπει να βασιστεί στην ευφυΐα του και τη θέληση του για ζωή, ώστε να βρει τρόπο να στείλει κάποιο σήμα στη Γη, για να έρθουν να τον σώσουν. Όταν η ΝΑΣΑ αποκτά σημεία ζωής του, ξεκινάει ένας αδιάκοπος αγώνας για έρθει ο «Αρειανός» πίσω στο σπίτι του.

Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Κύριοι Ρόλοι: Matt Damon, Jessica Chastain

OPEN, 01:15

«ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

O εννιάχρονος Μαξ φεύγει από το σπίτι του και ξεκινάει ένα ταξίδι στη θάλασσα για να πάει στη χώρα των Μαγικών Πλασμάτων και να τους κυβερνήσει. Αλλά το να γίνεις βασιλιάς μπορεί τελικά να μην είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει…

Σκηνοθεσία: Spike Jonze

Κύριοι Ρόλοι: Max Records, Catherine Keener, Mark Ruffalo

ΕΡΤ3, 22:00

«ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ»

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Αυτή είναι η πρώτη σειρά ντοκιμαντέρ για την καταναγκαστική εργασία στα χρόνια των Ναζί. Η καταναγκαστική εργασία ήταν ένα μαζικό φαινόμενο στη ναζιστική Γερμανία, οργανωμένο από το καθεστώς και υποστηριζόμενο από τον πληθυσμό. Εκατομμύρια άνθρωποι μεταφέρθηκαν βίαια στο Ράιχ. Η σειρά συνδυάζει την ιστορική ανάλυση με τις προσωπικές μαρτυρίες.

Σκηνοθεσία: Fran Diederichs

Παραγωγή: Probono for ZDF and ZDF