REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 13 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 24:00

«ΠΟΥ ΠΑΩ ΠΑΛΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

ΚΟΜΕΝΤΙ

Ο Βενσάν πάντα απολάμβανε τα προνόμια που προέρχονταν από το οικογενειακό του στάτους, εργαζόμενος ως υψηλόμισθος του δημοσίου. Όταν όμως η κυβέρνηση ψηφίζει περικοπές, ο Βενσάν βρίσκεται σε αδιέξοδο, αφού τον μεταθέτουν στον Βόρειο Πόλο. Εκεί θα γνωρίσει τον έρωτα στο πρόσωπο της Έβα, και θα έρθει αντιμέτωπος με το δίλλημα της ζωής του.

Σκηνοθεσία: Jerome Commandeur

Κύριοι Ρόλοι: Jerome Commandeur, Laetitia Dosch

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:00

ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΠΑΟΚ

BASKET

EUROPE CUP

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 16:15

ΣΛΟΒΕΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 2026

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 22:10

«Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Δύο άνδρες γνωρίζονται σε ένα αεροπλάνο και ξεκινούν μια συζήτηση που καταλήγει σε φιλία. Για τον Χένρι Τιγκ, η φιλία αυτή είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ο καινούργιος του φίλος, ο Μαρκ, γίνεται σωτήρας και σύμμαχός του. Ωστόσο, κανένας δεν είναι πραγματικά αυτός που δείχνει, και οι δυο τους κουβαλάνε μυστικά που απειλούν να τους καταστρέψουν… κι ενώ μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις του έθνους πλησιάζει.

Σκηνοθεσία: Thomas M. Wright

Κύριοι Ρόλοι: Joel Edgerton, Sean Harris, Steve Mouzakis

ΣΚΑΪ 01:45

«ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑ»

ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Σέιλορ Ρίπλεϊ ερωτεύεται τη Λούλα Πέις Φόρτσουν, κόρη μιας πλούσιας πλην παρανοϊκής πρώην καλλονής με το όνομα Μαριέτα. Οι δυο τους αναγκάζονται να ζήσουν χωριστά όταν ο Σέιλορ μπαίνει φυλακή για τον βάναυσο φόνο ενός κακοποιού που η Μαριέτα είχε προσλάβει για να τον σκοτώσει. Αφού αφήνεται ελεύθερος, ο Σέιλορ και η Λούλα αποφασίζουν να το σκάσουν στην Καλιφόρνια. Σύντομα, όμως, η Μαριέτα θα αναζητήσει να πάρει εκδίκηση, κι έτσι η περιπλάνηση των δύο νέων στον αμερικανικό νότο θα εξελιχθεί σε καταδίωξη από αστυνομία, εγκληματίες, πληρωμένους δολοφόνους και πλήθος άλλων απειλητικών χαρακτήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικίνδυνης πορείας, μια παθιασμένη ερωτική σχέση αναπτύσσεται ανάμεσα στον Σέιλορ και τη Λούλα, οι οποίοι παράλληλα μοιράζονται τις σκοτεινές αναμνήσεις ενός βίαιου παρελθόντος, αλλά και την αγάπη τους για τον Έλβις Πρίσλεϊ και τον Μάγο του Οζ.

Σκηνοθεσία: David Lynch

Κύριοι Ρόλοι: Nicolas Cage, Laura Dern