REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 24:00

«ΦΛΕΡΤΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ»

ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Ο Σουζάν Βέιλ υπομονεύει την ερμηνευτική της καριέρα λόγω του εθισμού της στα ναρκωτικά. Δεν θα αργήσει να έρθει και η ημέρα που αναγκάζεται να νοσηλευτεί σε κέντρο αποτοξίνωσης. Όταν πετυχαίνει να βγει από εκεί, βρίσκει έναν ρόλο σε μια χαμηλού προϋπολογισμού ταινία, με τους παραγωγούς όμως να θέτουν ως όρο ασφάλειας το να ζει στο πλάι της μητέρα της, Ντόρις. Αλλά και η Ντόρις, με τη σειρά της, δεν είναι το καλύτερο πρότυπο…

Σκηνοθεσία: Mike Nichols

Κύριοι Ρόλοι: Meryl Streep, Shirley MacLaine

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 19:00

AFRICA CUP OF NATIONS – ΜΑΡΟΚΟ 2025 | Α’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

ΕΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΜΑΤΟ ΠΑΘΟΣ, ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 22:00

AFRICA CUP OF NATIONS – ΜΑΡΟΚΟ 2025 | Β’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

STAR, 22:10

«Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΕΣΕ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ο Μάικ Μπάνινγκ είναι ένας μυστικός πράκτορας της προεδρικής φρουράς, ο οποίος καταφέρνει να σώσει τον αμερικανό πρόεδρο, όταν η λιμουζίνα που τον μεταφέρει πέφτει από μια γέφυρα και σκοτώνεται η πρώτη κυρία. Καθώς όμως τα γεγονότα ξετυλίγονται, η ζωή του προέδρου βρίσκεται για ακόμη μια φορά στα χέρια του Μάικ. Όταν ο Λευκός Οίκος δέχεται τρομοκρατική επίθεση από μια ομάδα Βορειοκορεατών και ο πρόεδρος πέφτει θύμα απαγωγής, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να επέμβουν. Εν τω μεταξύ, ο Μάικ, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στο κτίριο, προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει τον πρόεδρο και να αποτρέψει μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Σκηνοθεσία: Antoine Fuqua

Κύριοι Ρόλοι: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett

ΣΚΑΪ, 01:00

«KILLERS: ΓΑΜΟΣ ΝΑ ΣΟΥ… ΠΕΤΥΧΕΙ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

H Τζεν Κόρνφελντ είναι σίγουρη ότι δεν θα ξαναερωτευτεί ποτέ. Όταν όμως απρόθυμα θ’ ακολουθήσει τους γονείς της σ’ ένα ταξίδι στη γαλλική Ριβιέρα, θα γνωρίσει τον άντρα των ονείρων της, τον όμορφο και γοητευτικό Σπένσερ Έιμς. Τρία χρόνια αργότερα, το πιο ανέφικτο όνειρο της Τζεν έχει γίνει πραγματικότητα: εκείνη κι ο Σπένσερ είναι νεόνυμφοι και ζουν την ιδανική ζωή στα προάστια. Τουλάχιστον μέχρι τη μέρα μετά τα τριακοστά γενέθλια του Σπένσερ, όταν οι σφαίρες αρχίζουν να πέφτουν σαν το χαλάζι. Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Σπένσερ ξέχασε ν’ αναφέρει στην Τζεν ότι είναι ένας… διεθνής κατάσκοπος. Τώρα ο τέλειος κόσμος της έχει έρθει τα πάνω-κάτω. Κι έπειτα λένε ότι η ζωή στα προάστια είναι εύκολη…

Σκηνοθεσία: Robert Luketic

Κύριοι Ρόλοι: Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Tom Selleck, Catherine O’Hara

COSMOTE SPORT 1HD 20:30

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΆΡΗΣ,

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON,

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

COSMOTE SPORT 2HD 18:30

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ,

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON,

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

