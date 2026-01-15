REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 24:00

«INFERNO»

ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν ο Ρόμπερτ Λάνγκτον ξυπνάει σε ένα ιταλικό νοσοκομείο με αμνησία, ενώνει τις δυνάμεις του με τη Σιένα Μπρουκς, μια γιατρό που ελπίζει ότι θα τον βοηθήσει να ανακτήσει τις αναμνήσεις του και να αποτρέψει έναν τρελό από το να ελευθερώσει έναν είδος παγκόσμιου λοιμό που σχετίζεται με την Κόλαση του Δάντη.

Σκηνοθεσία: Ron Howard

Κύριοι Ρόλοι: Tom Hanks, Felicity Jones

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:30

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΠΟΛΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 2026

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 22:10

«THE GREY»

ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ένα αεροπλάνο που μεταφέρει εργάτες από ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην Αλάσκα πέφτει σε μια τρομακτική καταιγίδα και συντρίβεται στην αρκτική τούνδρα. Μόνο οκτώ άντρες επιζούν από το δυστύχημα. Παρά τα σοβαρά τους τραύματα και το αμείλικτο κρύο που τους περιβάλλει, συγκεντρώνουν όλες τους τις δυνάμεις και κατευθύνονται νότια, προσπαθώντας να συναντήσουν τον πολιτισμό. Μπροστά τους έχουν λίγες μόνο μέρες για να καταφέρουν να σωθούν. Και πίσω τους, μια αγέλη από θηριώδεις άγριους λύκους που τους καταδιώκει πεισματικά. Καθώς ο χρόνος κυλά σταθερά εις βάρος τους, οι τελευταίοι επιζήσαντες έχουν όλο και λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσουν.

Σκηνοθεσία: Joe Carnahan

Κύριοι Ρόλοι: Liam Neeson, Frank Grillo

COSMOTE SPORT 6HD, 17:30

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ,

CEV CHALLENGE CUP VOLLEYBALL ΑΝΔΡΩΝ,

ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16,

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

COSMOTE SPORT 7HD, 18:00

ΕΞΑΤΣΙΜΠΑΣΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEYBALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ,

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ,

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ