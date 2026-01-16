REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 23:00

«THE EQUALIZER»

ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡΙΚΗ

Ο Ρόμπερτ ΜακΚολ υπηρετούσε στην αντικατασκοπία, μέχρι που σκηνοθέτησε τον θάνατο του για να αποσυρθεί και να ζήσει ανώνυμα στη Βοστόνη. Όταν, όμως, αναγκάζεται να αποκαλυφθεί για να σώσει μια νεαρή πόρνη, την Τέρι, βρίσκεται άμεσα στο στόχαστρο ρώσων μαφιόζων. Η δίψα του για δικαιοσύνη έχει ξυπνήσει εντός του και θα είναι αμείλικτη.

Σκηνοθεσία: Antoine Fuqua

Κύριοι Ρόλοι: Denzel Washington, Marton Csokas

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 23:00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ

ΣΕΦΙΛΝΤ 2026

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 22:10

«ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΟΔΟΣ: ΡΙΤΑ ΧΕΪΓΟΥΟΡΘ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

Ο Άντι Ντουφρένς είναι ένας νεαρός και πετυχημένος δικηγόρος. Ο φόνος της συζύγου του και του εραστή της θα τον οδηγήσει με ισόβια κάθειρξη στα κάτεργα της φυλακής Σόουσανκ. Τα πάντα είναι δύσκολα στη νέα του κατοικία. Αυτό που θα του αλλάξει για πάντα την διάθεση είναι η φιλία που αναπτύσσει με τον έγχρωμο κρατούμενο ‘Ρεντ’ Ρέντινγκ, ο οποίος ό,τι ζητήσεις θα στο φέρει. Και η απόδραση είναι συνέχεια ένα ολοζώντανο, όσο και απίθανο σχέδιο.

Σκηνοθεσία: Frank Darabont

Κύριοι Ρόλοι: Tim Robbins, Morgan Freeman

ΣΚΑΪ. 01:15

«THE WILDE WEDDING»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΜΕΝΤΙ

Η Ιβ Γουάιλντ, μια αποσυρμένη πλέον σταρ του σινεμά, ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύζυγο νούμερο τέσσερα, τον διακεκριμένο εγγλέζο συγγραφέα Χάρολντ Άλκοτ, μετά από μια περιπετειώδη σχέση. Αλλά το καλοκαιρινό σαββατοκύριακο πριν τους γαμήλιους όρκους, το ζευγάρι θα έρθει αντιμέτωπο με το ρομαντικό του παρελθόν, αφού θα εμφανιστεί ο πρώτος σύζυγος της Ιβ, και οι πολυπληθείς οικογένειες τους.

Σκηνοθεσία: Damian Harris

Κύριοι Ρόλοι: Glenn Close, John Malkovich, Patrick Stewart

OPEN, 22:45

«ΖΕΥΓΑΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ»

ΔΡΑΣΗΣ

Μετά από έναν επίπονο χωρισμό, μια γυναίκα συναντά αυτόν που φαντάζει το τέλειο ταίρι. Όμως, καθώς η σχέση αναπτύσσεται, μαθαίνει ότι αυτός είναι επαγγελματίας εκτελεστής. Και όταν το σκοτεινό του παρελθόν έρχεται να τους βάλει σε θανάσιμο κίνδυνο, η σχέση τους θα δοκιμαστεί βαθύτερα.

Σκηνοθεσία: Paco Cabezas

Κύριοι Ρόλοι: Sam Rockwell, Anna Kendrick