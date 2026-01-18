REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 18 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 22:00

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ»

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:00

AFRICA CUP OF NATIONS

ΜΑΡΟΚΟ 2025

ΤΕΛΙΚΟΣ & ΑΠΟΝΟΜΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

STAR, 23:40

«Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ο Άλεξ Λιούις είναι ένας έμπειρος εκτελεστής, φημισμένος για τη διακριτική του ακρίβεια. Όταν αρνηθεί να ολοκληρώσει τη δουλειά για μια επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, μετατρέπεται σε στόχο και πρέπει να κυνηγήσει όσους τον θέλουν νεκρό. Ο βετεράνος πράκτορας του FBI Βίνσεντ Σερά, η Λίντα Άμιστεντ και ο μεξικανός κατάσκοπος Χιούγκο Μάρκεζ αναλαμβάνουν να ακολουθήσουν τον σωρό πτωμάτων που αφήνει στο πέρασμά του ο Άλεξ. Κυνηγημένος από εγκληματίες και FBI, o Άλεξ έχει όλα τα εφόδια να ξεφύγει, εκτός από ένα… παλεύει με την απώλεια μνήμης που επηρεάζει κάθε του κίνηση και δυσκολεύει τον στόχο του. Όσο οι λεπτομέρειες θολώνουν και οι εχθροί πλησιάζουν, ο Άλεξ υποχρεώνεται να αμφισβητήσει κάθε του κίνηση και ποιον μπορεί να εμπιστευτεί.

Σκηνοθεσία: Martin Campbell

Κύριοι Ρόλοι: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci

OPEN, 01:00

«GRAN TORINO»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Ο συνταξιούχος βετεράνος του πολέμου της Κορέας και πρώην εργαζόμενος σε αυτοκινητοβιομηχανία Γουόλτ Κοβάλσκι είναι δυσαρεστημένος από τη ζωή του, αλλά κι από την εξέλιξη της γειτονίας που ζει. Έχει μάλιστα ιδιαίτερη αντιπάθεια στους γείτονές του, οι οποίοι είναι μετανάστες από τη Νότια Ασία. Όμως, τα γεγονότα αναγκάζουν τον Γουόλτ να προστατεύσει τους γείτονές του από τη συμμορία που λυμαίνεται την περιοχή.

Σκηνοθεσία: Clint Eastwood

Κύριοι Ρόλοι: Clint Eastwood

ΣΚΑΪ, 02:15

«Ο ΣΕΦ ΠΟΥ ΈΠΑΙΖΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»

ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Ο Άνταμ Τζόουνς είναι ένας σεφ στο Παρίσι, όπου η καριέρα του υπόσχεται μεγαλεία. Αλλά η συμπεριφορά του είναι αυτή που τον ωθεί σε καταχρήσεις και τα τινάζει όλα στον αέρα. Όταν καταφέρνει να κερδίσει τη νηφαλιότητα, αφοσιώνεται στο να φτιάξει το δικό του εστιατόριο, το όποιο θέλει να χαρακτηριστεί με τρία αστέρια Μισελέν, δηλαδή την ανώτερη τιμή στη γαστρονομία. Στο πίσω μέρος του μυαλού του, βρίσκεται η θέληση να γίνει το καλύτερο ρεστοράν που υπήρξε ποτέ, και για αυτό χρειάζεται τους κατάλληλους συνεργάτες.

Σκηνοθεσία: John Wells

Κύριοι Ρόλοι: Bradley Cooper, Sienna Miller