REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑNT1 20.00

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Aφήνοντας πίσω μια εντυπωσιακή χρονιά, όπου σάρωσαν στην τηλεθέαση και αποδόμησαν το κοινωνικό, πολιτικό και τηλεοπτικό τοπίο, με τα επικά βίντεο, τις άπαιχτες ατάκες και τον λόγο τους, οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν το 2026, για να σατιρίσουν και να σχολιάσουν όλα όσα μας κάνουν να γελάμε, να απελπιζόμαστε, να σκεφτόμαστε και να αμφισβητούμε. Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», έρχονται για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, όπως ακριβώς της αξίζει!

STAR 23.40

Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Σε μια προσπάθεια να αφήσει πίσω του το παρελθόν, ο σωματοφύλακας Μάικλ Μπράις αποκηρύσσει τη βία και αναχωρεί για διακοπές. Γρήγορα, όμως, αναγκάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση… από τη σύζυγο ενός γνώριμου προσώπου… Σκηνοθεσία Πάτρικ Χιουζ. Πρωταγωνιστούν οι Ράιαν Ρέινολντς, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Σάλμα Χάγιεκ κ.α.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 27

Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή στο site, με αποτέλεσμα η Αρετή να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα.

COSMOTE CINEMA 1 23.00

ΡΙΦΙΦΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Τελευταίο επεισόδιο

Οι έρευνες της αστυνομίας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Η Όλγα και η ομάδα βρίσκονται στην αποθήκη του Μανώλη, όταν ακούγονται σειρήνες περιπολικών… και η ιστορία παίρνει αναπάντεχη τροπή. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Πρωταγωνιστούν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

Επτά Χρόνια Φαγούρα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΡΙΛΙΝ ΜΟΝΡΟΕ

Έπειτα από επτά χρόνια γάμου, ένας πιστός σύζυγος, που έχει μείνει μόνος στην αποπνικτική ζέστη της πόλης, συναντά τη γοητευτική νέα γειτόνισσά του και η φαντασία του καλπάζει. Τελικά θα καταφέρει να αντισταθεί στον πειρασμό; Σκηνοθεσία Μπίλι Γουάιλντερ. Πρωταγωνιστούν οι Μέριλιν Μονρόε, Τομ Ίγουελ, Έβελιν Κις κ.α.