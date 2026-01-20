REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 20 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑNT1 21.00

GRAND HOTEL

ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ

Επεισόδιο 56

Άρης νιώθει προδομένος όταν μαθαίνει ότι η Αλίκη του έκρυψε ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός. Εκείνη, πληγωμένη και μπερδεμένη, προσπαθεί να του εξηγήσει τι νιώθει. Η υγεία του Ρήγα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, όμως αρνείται ν’ αλλάξει γνώμη για την κατάθεσή του εναντίον της Αλίκης.

STAR 22.40

ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 2

TAINIA ΔΡΑΣΗΣ

Ο κύριος Τσερτς επανενώνει τους Αναλώσιμους για μια φαινομενικά εύκολη υπόθεση ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, αλλά όταν ένας από τους άνδρες δολοφονείται, η εκδίκηση που αναζητούν τους φέρνει αντιμέτωπους με μια απρόσμενη απειλή. Σκηνοθεσία Σάιμον Γουέστ. Πρωταγωνιστούν οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Μπρους Γουίλις, Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Τσακ Νόρις κ.α.

MEGA 22.00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025-26

ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα πολύ κρίσιμο ματς το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

COSMOTE CINEMA 1 22.40

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Εκείνη είναι εύπορη και διανοούμενη. Εκείνος προέρχεται από μια οικογένεια της εργατικής τάξης. Η γνωριμία τους θα οδηγήσει σε μια παθιασμένη σχέση. Μα μπορεί να υπάρξει μέλλον μεταξύ τους όταν οι διαφορές τους είναι τόσο πολλές; Σκηνοθεσία Μόνια Τσόκρι. Πρωταγωνιστούν οι Μαγκαλί Λεπίν Μπλοντό, Πιερ-Ιβ Καρντινάλ, Φρανσίς-Ουλιάμ Ρεόμκ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

MONSTER ISLAND

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ειρηνικός Ωκεανός, 1942. Ένας Ιάπωνας στρατιώτης και ένας Βρετανός αιχμάλωτος πολέμου ναυαγούν σε ένα έρημο νησί, όπου καταδιώκονται από ένα φονικό πλάσμα. Θα καταφέρουν να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να επιβιώσουν; Σκηνοθεσία Μάικ Γουιλάν. Πρωταγωνιστούν οι Ντιν Φουτζιόκα, Κάλουμ Γούντχαουζ, Άλαν Μάξσον κ.α.