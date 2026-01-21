REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑNT1 22.30

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 69

Ο Χρήστος λέει στον Μάρκο πως ο Άγης δεν έχει επιστρέψει στη Μαρίνα τα χρήματα των κοινών τους λογαριασμών. Ο Μάρκος ζητάει εξηγήσεις από τον Άγη κι εκείνος στρέφει την οργή του στη Μαρίνα. Από την άλλη, η Μάγια θυμώνει με τον πατέρα της που παίρνει το μέρος του Χρήστου.

STAR 23.50

ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ένας άνεργος βετεράνος πολέμου, που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, αναγκάζεται να δεχθεί τη δουλειά που του προσφέρεται στο γραφείο ευρέσεως εργασίας, ως σεκιουριτάς σε ένα απομακρυσμένο εμπορικό κέντρο. Στην παρθενική του βάρδια, πολιορκείται από μια αδίστακτη συμμορία εγκληματιών. Σκηνοθεσία Αλέν Ντεσροσέρ. Πρωταγωνιστούν οι Αντόνιο Μπαντέρας, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Λίαμ Μάκινταϊερ, Τσαντ Λίντμπεργκ κ.α.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 28

Η απρόσμενη επίθεση της Κατερίνης στην Αρετή την οδηγεί σε παραίτηση από την ERGAN. Ο Οδυσσέας, συντετριμμένος, την αναζητά παντού, χωρίς αποτέλεσμα. Η αμετακίνητη στάση της Κατερίνης, που δηλώνει αποφασισμένη να διαλύσει αυτή τη σχέση, πυροδοτεί μια σφοδρή σύγκρουση μητέρας και γιου.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

HERETIC

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Δυο νεαρές ιεραπόστολοι φτάνουν σε ένα απομονωμένο σπίτι, όπου τις υποδέχεται ένας περίεργος άντρας. Δεν φαντάζονται, όμως, ότι αυτό που ξεκινά σαν απλή επίσκεψη ενημέρωσης θα εξελιχθεί σε θανάσιμο παιχνίδι γάτας και ποντικιού. Σκηνοθεσία Σκοτ Μπεκ, Μπράιαν Γουντς. Πρωταγωνιστούν οι Χιου Γκραντ, Σόφι Θάτσερ, Κλόι Ιστ κ.α.