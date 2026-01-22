REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑNT1 22:00

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

UEFA Europa League 2025-26

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος εκτός έδρας σε αναμέτρηση που γίνεται για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

ALPHA 22.30

ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο ζηλιάρης Ορέστης κάνει μαρτύριο τη ζωή της γυναίκας του Ρένας. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν η Ρένα δανείζει στη φίλη της Άννα ένα ζευγάρι κίτρινα γάντια. Ο Ορέστης βρίσκει τα γάντια σε κάποιο καφενεδάκι και η ζήλια του φουντώνει. Σκηνοθεσία Αλέκος Σακελλάριος. Πρωταγωνιστούν οι Νίκος Σταυρίδης, Μίμης Φωτόπουλος, Μάρω Κοντού κ.α.

ΣΚΑΪ 23.00

ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Πέτρος χωρίζει την Ηλέκτρα με ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή την ημέρα των γενεθλίων της! Αντ’ αυτής, όμως, το μήνυμα το λαμβάνουν οι φίλοι της… που τώρα κάνουν τα πάντα για να της το κρύψουν! Σκηνοθεσία Βασίλης Μυριανθόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Παγιδευμένος σε έναν απομονωμένο οίκο ευγηρίας και εγκλωβισμένος στο ανήμπορο σώμα του, ένας πρώην αλαζόνας δικαστής πρέπει να ανακόψει τη δράση ενός ηλικιωμένου ψυχοπαθούς, ο οποίος σκορπά τον τρόμο με τη σαδιστική κούκλα του! Σκηνοθεσία Τζέιμς Άσκροφτ. Πρωταγωνιστούν οι Τζον Λίθγκοου, Τζέφρι Ρας, Χόλι Σάναχαν κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΟΛΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από την αστυνομία, ένας γιος και ο πατέρας του βρίσκουν καταφύγιο σε μια θερινή κατασκήνωση για νέους με αναπηρία. Αμέσως ξεκινούν οι μπελάδες… αλλά και μια εμπειρία ζωής που θα τους μεταμορφώσει! Σκηνοθεσία Αρτούς. Πρωταγωνιστούν οι Αρτούς, Κλοβίς Κορνιγιάκ, Αλίς Μπελαϊντί κ.α.