REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡT1 23.00

THE EQUALIZER

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ο Ρόμπερτ Μακόλ τάσσεται δυναμικά υπέρ της δικαίωσης των καταπιεσμένων και των θυμάτων εκμετάλλευσης, όμως, μέχρι που θα φτάσει όταν το θύμα είναι κάποιος που αγαπά; Σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά. Πρωταγωνιστούν οι Ντένζελ Γουάσινγκτον, Πέντρο Πασκάλ, Άστον Σάντερς κ.α.

AΝΤ1 23.00

OBLIVION

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ένας βετεράνος αναλαμβάνει αποστολή να ανακαλύψει και να θέσει προς αξιοποίηση τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που έχουν απομείνει στη γη. Ωστόσο, αρχίζει να αμφισβητεί τι τελικά γνωρίζει σχετικά με την αποστολή του, καθώς και τον ίδιο του τον εαυτό. Σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοζίνσκι. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Κρουζ, Μόργκαν Φρίμαν, Αντρέα Ράιζμπορο, Νικολάι Κόστερ-Βάλνταου, Όλγκα Κουριλένκο κ.α.

STAR 23.50

ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΩΜΑ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Τρεις φίλοι οι οποίοι τραβούν τα πάνδεινα από τα -σε σαδιστικό βαθμό- απαιτητικά αφεντικά τους, αποφασίζουν να βρουν τρόπο να τα βγάλουν από τη μέση. Αρχίζουν λοιπόν να ψάχνουν για έναν επαγγελματία δολοφόνο. Σκηνοθεσία Σεθ Γκόρντον. Πρωταγωνιστούν οι Τζέισον Μπέιτμαν, Τσάρλι Ντέι, Τζέισον Σουντέικις, Τζένιφερ Άνιστον, Κέβιν Σπέισι, Κόλιν Φάρελ κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 22.55

ΤΡΕΛΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ακολουθώντας τα βήματα του θρυλικού πατέρα του, ο Φρανκ Ντρέμπιν Τζούνιορ έχει γίνει αστυνομικός και αγωνίζεται για την πάταξη της εγκληματικότητας. Μα καθώς ερευνά τον μυστηριώδη θάνατο ενός άντρα, ανακαλύπτει ένα δόλιο σχέδιο… Σκηνοθεσία Ακίβα Σάφερ. Πρωταγωνιστούν οι Λίαμ Νίσον, Πάμελα Άντερσον, Ντάνι Χιούστον κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 23.40

ΥΠΑΡΧΩ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

H συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου, που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Συμπαραγωγή: COSMOTE TV. Σκηνοθεσία Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Μάστορας, Κλέλια Ρένεση, Ασημένια Βουλιώτη κ.α.