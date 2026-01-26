REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1 , 24:00

«ΤΖΟΥΛΙ & ΤΖΟΥΛΙΑ»

ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Πίσω από την Ίνα, την Έμεριλ και όλες τις σύγχρονες αμερικανίδες σεφ, βρίσκεται η Τζούλια: η γυναίκα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο μαγειρικής των Αμερικανών. Το 1948, η Τζούλια Τσάιλντ μετακόμισε στο Παρίσι, όταν ο σύζυγός της πήρε μετάθεση, και το ακούραστο πνεύμα της αναζήτησε χώρο για να δημιουργήσει στην κουζίνα. Πενήντα χρόνια αργότερα, η Τζούλι Πάουελ κοντεύει τα 30 και αντιμετωπίζει ένα αδιέξοδο: ενώ όλες της οι φίλες καταξιώνονται, εκείνη βρίσκεται κολλημένη σε μια βαρετή δουλειά. Έτσι, αποφασίζει να αφιερώσει την ενέργεια της σε ένα τρελό σχέδιο: να μαγειρέψει και τις 524 συνταγές του βιβλίου της Τζούλια Τσάιλντ μέσα σε έναν χρόνο, γράφοντας παράλληλα ένα μπλογκ με τις εμπειρίες της.

Σκηνοθεσία: Nora Ephron

Κύριοι Ρόλοι: Meryl Streep, Amy Adams

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18:30

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ Β.

BASKET

ELITE LEAGUE

18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 21:00

«MASTER CHEF»

Ο 10ος, επετειακός κύκλος κάνει μεγάλη πρεμιέρα στο Star, με τους τρεις κορυφαίους chef κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο έτοιμους να υποδεχτούν τους υποψήφιους παίκτες, σε μια χρονιά που θα τα αλλάξει όλα!

OPEN, 01:15

«ΠΑΣΕΝΤΑΛΕ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Οι ζωές ενός βετεράνου πολέμου, της κοπέλας του που είναι νοσοκόμα και ενός αφελούς αγοριού διασταυρώνονται ξαφνικά, αρχικά στην Αλμπέρτα του Καναδά και έπειτα στο Βέλγιο, κατά τη διάρκεια της αιματηρής σύγκρουσης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στη μάχη του Πασεντάλε.

Σκηνοθεσία: Paul Gross

Κύριοι Ρόλοι: Paul Gross, Caroline Dhavernas

STAR, 00:15

«Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΤΙ»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Όταν ο σύζυγός της θα την παρατήσει ξαφνικά, η -για όλη της τη ζωή- νοικοκυρά Ντιάνα θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τη θλίψη της αποφασίζοντας να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο… στην ίδια τάξη με την κόρη της, η οποία δεν μοιάζει ενθουσιασμένη με την ιδέα. Βουτώντας κατευθείαν στα βαθιά στη φοιτητική ζωή, η Ντιάνα, η οποία πλέον αποκαλείται Ντι Ροκ, θα απολαύσει την ελευθερία, τη διασκέδαση και τους συμφοιτητές της με τους δικούς της όρους.

Σκηνοθεσία: Ben Falcone

Κύριοι Ρόλοι: Melissa McCarthy, Molly Gordon