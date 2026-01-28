REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 24:00

«ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Όλα ξεκίνησαν με ένα ανώνυμο e-mail: «Είμαι προϊστάμενο στέλεχος της intelligence». Αυτό που ακολούθησε ήταν η πιο θεαματική διαρροή πληροφοριών, από έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ο Έντουαρντ Σνόουντεν είναι ένας 29χρονος, διάνοια στα κομπιούτερ, που εργάζεται στην εθνική υπηρεσία ασφάλειας των ΗΠΑ και σοκάρει τους πάντες αποκαλύπτοντας την ομπρέλα παρακολούθησης της κυβέρνησης σχεδόν σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτά που λέει αναστατώνουν όλες τις κυβερνήσεις και ανοίγουν έναν δημόσιο διάλογο πάνω στους κινδύνους της παρακολούθησης και της παραβίασης της ιδιωτικής μας ζωής.

Σκηνοθεσία: Oliver Stone

Κύριοι Ρόλοι: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18:15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

BASKET ΓΥΝΑΙΚΩΝ

16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΑΝΤ1, 24:00

«ΑΔΙΑΚΡΙΣΙΕΣ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Δύο πρώην πράκτορες μυστικών υπηρεσιών σχεδιάζουν το μεγάλο κόλπο: να κλέψουν 40 εκατομμύρια δολάρια από τις εταιρείες που εργάζονται. Αυτό είναι το εύκολο μέρος του σχεδίου τους, μια και οι δυσκολίες ξεκινούν όταν θα πρέπει να εμπιστευθεί ο ένας τον άλλο. Και καθώς ο κλοιός σφίγγει γύρω τους, ο έρωτας είναι αναπόφευκτος.

Σκηνοθεσία: Tony Gilroy

Κύριοι Ρόλοι: Julia Roberts, Clive Owen, Tom Wilkinson

STAR, 24:000

«ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ OΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ο διάσημος βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό ταξιδεύει με το Οριάν Εξπρές, αλλά εξαιτίας μιας τρομερής χιονοθύελλας, το τρένο σταματά στα μισά της διαδρομής Κωνσταντινούπολης-Παρισιού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Ράτσετ, ένας από τους επιβάτες του τρένου και ήδη ύποπτος για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας ενός μικρού κοριτσιού, βρίσκεται δολοφονημένος. Εγκλωβισμένοι στα χιόνια και μακριά από την αστυνομία, ο Πουαρό αναλαμβάνει να ρίξει φως στην υπόθεση. Όλοι έχουν κίνητρο, όλοι είναι ύποπτοι, αλλά όλοι έχουν ένα καλό άλλοθι. Τελικά θα βρεθεί η λύση του μυστηρίου;

Σκηνοθεσία: Kenneth Branagh

Κύριοι Ρόλοι: Kenneth Branagh, Judi Dench, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer

ΣΚΑΪ, 01:00

«ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ»

Ο δικηγόρος Σαμ Μπάουντεν, που βλέπει την οικογενειακή του ηρεμία να απειλείται από τον πελάτη του Μαξ Κέιντι, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 14 χρόνια φυλάκιση και τώρα διψάει για εκδίκηση, κρύβει κάποιο ένοχο μυστικό. Αυτό ακριβώς πυροδοτεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις και δρομολογεί ένα ταξίδι στον φόβο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, οι οικογενειακοί δεσμοί αποδεικνύονται εύθραυστοι και χαρακτήρες αποκτούν την αυτογνωσία με τον πιο εφιαλτικό τρόπο.

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Κύριοι Ρόλοι: Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis, Joe Don Baker, Robert Mitchum, Gregory Peck, Illeana Douglas