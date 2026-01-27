REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 27 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 19:00

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ

ΠΟΛΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΑΔΕΙΡΑ 2026

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 00:15

«ΈΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΎ»

ΔΡΑΣΗΣ

Όταν μια μητέρα πατάει την κόρνα της τη λάθος στιγμή σε ένα φανάρι, θα ανακαλύψει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η οργή ενός ανθρώπου που νιώθει αόρατος και είναι αποφασισμένος να δώσει ένα μάθημα στην κοινωνία χρησιμοποιώντας την ίδια για παράδειγμα. Σε μια αδιάκοπη αναζήτηση όπου αυτός είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, η ίδια πρέπει να βρει τη δύναμη να αντισταθεί όταν οι απειλές αρχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο της.

Σκηνοθεσία: Derrick Borte

Κύριοι Ρόλοι: Russell Crowe, Caren Pistorius

ΣΚΑΪ, 01:45

«Η ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η βιογραφία της Μάργκαρετ Θάτσερ, της αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1975 ως το 1980 και πρωθυπουργού της χώρας από το 1979 έως το 1990. Μια από τις πιο διάσημες και με μεγάλη επιρροή γυναίκες του 20ου αιώνα, η Σιδηρά Κυρία έρχεται από το πουθενά για να σπάσει τους φραγμούς του φύλου και της κοινωνικής τάξης, και να επικρατήσει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο.

Σκηνοθεσία: Phyllida Lloyd

Κύριοι Ρόλοι: Meryl Streep, Jim Broadbent

COSMOTE SPORT 6HD 19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΙΛΑΝΟ,

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEYBALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ,

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ,

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

NOVACINEMA 2HD, 22:00

«ΤΟ ΑΡΩΜΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ»

Η ιστορία του Ζαν Μπατίστ Γκρενούιγ, ενός μοναχικού νεαρού με αξιοθαύμαστη όσφρηση και έφεση στα αρώματα, που έζησε στη Γαλλία τον 18ο αιώνα. Μεγαλωμένος σε ορφανοτροφείο, ο Ζαν Μπατίστ γνωρίζει τον Μπαλντίνι, έναν αρωματοποιό που τον επιλέγει για βοηθό του. Η θητεία κοντά στον Μπαλντίνι αποφαίνεται σημαντική. Τώρα πια ο νεαρός είναι εξοπλισμένος με τις απαραίτητες γνώσεις για να φέρει σε πέρας τη μοναδική φιλοδοξία του: την παρασκευή του τελειότερου αρώματος στον κόσμο. Και ο Ζαν Μπατίστ είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα γι’ αυτό. Ακόμη κι αν χρειαστεί να διαπράξει φόνο.

Σκηνοθεσία: Tom Tykwer

Κύριοι Ρόλοι: Ben Whishaw, Rachel Hurd-Wood, Dustin Hoffman