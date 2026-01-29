REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 15:45

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΟΛΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΑΔΕΪΡΑ 2026

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ANT1, 22:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΡΟΜΑ

UEFA EUROPA LEAGUE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 00:45

«ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΩΜΑ 2»

ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Έχοντας βαρεθεί να δίνουν λογαριασμό σε προϊστάμενους, ο Νικ, ο Ντέιλ και ο Κουρτ αποφασίζουν να γίνουν αφεντικά των εαυτών τους, ανοίγοντας τη δική τους επιχείρηση. Ένας επιτήδειος επενδυτής αποσύρει όμως ξαφνικά την οικονομική του υποστήριξη, αφήνοντας τους στα κρύα του λουτρού. Εξαπατημένοι, απογοητευμένοι και χωρίς νομική βοήθεια, οι τρεις επίδοξοι επιχειρηματίες σχεδιάζουν να απαγάγουν τον ενήλικο γιο του επενδυτή για να τον εκβιάσουν ώστε να ανακτήσουν τον έλεγχο της εταιρείας τους.

Σκηνοθεσία: Sean Anders

Κύριοι Ρόλοι: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis … Kurt Buckman, Chris Pine, Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Christoph Waltz

ΣΚΑΪ, 01:45

«ΕΧΘΡΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»

ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από το τέλος του εμφυλίου. Κάπου βαθιά στα χιονισμένα βουνά της αμερικανικής Δύσης, ένας άντρας, ο Γκίντεον, κάθεται μόνος και χαμένος στις σκέψεις του. Την ονειροπόλησή του ταράσσει ο ήχος ενός όπλου και μια σφαίρα που πέφτει στο χιόνι. Στον επόμενο πυροβολισμό πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος, καταφέρνει όμως να τρέξει όσο είναι νωρίς προκειμένου να σωθεί. Θύτης είναι ο συνταγματάρχης Κάρβερ, που θέλει να εκδικηθεί και να σκοτώσει τον Γκίντεον, μην υπολογίζοντας τις συνέπειες και τα αθώα θύματα που θα αφήσει πίσω του. Ένα ανελέητο κυνηγητό ξεκινά, μέχρι τελικά οι δυο άντρες να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον αλλά και το παρελθόν τους.

Σκηνοθεσία: David Von Ancken

Κύριοι Ρόλοι: Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott

OPEN, 02:00

«ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΩ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Ο Ιλάι Γούρμαν, φημισμένος νεοϋορκέζος ατζέντης, έχει κατορθώσει να εδραιώσει τη δημόσια εικόνα των πλούσιων, διάσημων και πανίσχυρων πελατών του κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του. Όμως, τώρα πια ο μόνος σπουδαίος πελάτης που του έχει απομείνει είναι ο πασίγνωστος ηθοποιός Κάρι Λόνερ, εξίσου καλός σε οσκαρικές ερμηνείες αλλά και στο να εκμεταλλεύεται τους γύρω του. Το μοναδικό του πρόβλημα είναι η στάρλετ Τζίλι, γι’ αυτό και αναθέτει στον Ιλάι να τη συνοδεύσει διακριτικά… έξω από τη ζωή του. Η κοπέλα όμως τον οδηγεί σε έναν παράδεισο απαγορευμένων απολαύσεων και παράνομων δραστηριοτήτων, όπου ο Ιλάι θα γίνει μάρτυρας ενός φόνου που θα τον σοκάρει και θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα. Ανακαλύπτοντας ότι στη δολοφονία εμπλέκονται οι πιο ισχυροί άνθρωποι της πόλης, στρέφεται για βοήθεια στη χήρα του αδελφού του, Βικτόρια, μια γυναίκα που κατανοεί απόλυτα τους όρους του εφιαλτικού αυτού παιχνιδιού και προσπαθεί να τον πείσει να εξαφανιστεί.

Σκηνοθεσία: Daniel Algrant

Κύριοι Ρόλοι: Al Pacino, Kim Basinger, Tea Leoni, Ryan O’Neal, Richard Schiff, Bill Nunn

