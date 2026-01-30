REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 23.00

«THE EQUALIZER 3: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ο Ρόμπερτ ΜακΚολ, μετά την απόσυρση του ως πληρωμένος κυβερνητικός δολοφόνος, παλεύει σκληρά προκειμένου να συμφιλιωθεί με τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξε στο παρελθόν, βρίσκοντας παρηγοριά στο να αποδίδει δικαιοσύνη στο όνομα των αδύναμων σε ανάγκη. Μετακομίζει στη Νότια Ιταλία, την οποία και νιώθει απροσδόκητα κοντά του, όταν ανακαλύπτει ότι οι νέοι φίλοι του βρίσκονται υπό τον έλεγχο κάποιων τοπικών εγκληματιών. Καθώς τα γεγονότα παίρνουν θανατηφόρα τροπή, ο ΜακΚολ ξέρει πως πρέπει να τα βάλει με τη μαφία για να προστατέψει τους φίλους του.

Σκηνοθεσία: Antoine Fuqua

Κύριοι Ρόλοι: Denzel Washington, Dakota Fanning

COSMOTE SPORT 2HD, 21:45

ΛΑΤΣΙΟ-ΤΖΕΝΟΑ,

SERIE A,

23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΑΝΤ1, 22:45

«TRANSPORTER 3»

ΔΡΑΣΗΣ

O Φρανκ Μάρτιν δέχεται πιέσεις για τη μεταφορά της Βαλεντίνα, της απαχθείσας κόρης του Λεονίντ Βασίλιεφ, επικεφαλής του οργανισμού προστασίας του περιβάλλοντος της Ουκρανίας, από τη Μασσαλία μέσω Στουτγάρδης και Βουδαπέστης στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα. Στην πορεία, με τη βοήθεια του επιθεωρητή Ταρκόνι, ο Φρανκ έχει να αντιμετωπίσει τις ισχυρές δυνάμεις που τον οδήγησαν στην ανάληψη της υπόθεσης, πράκτορες που έστειλε ο Βασίλιεφ για να εμποδίσει τη συνεργασία του με τον επιβάτη. Παρά την κυνική διάθεση της Βαλεντίνα και την αντίστασή του να αναμιχθεί, ο Φρανκ και η Βαλεντίνα ερωτεύονται, ενώ η διαφυγή από τη μια κατάσταση στην άλλη γίνεται ολοένα και πιο απειλητική για τη ζωή τους.

Σκηνοθεσία: Olivier Megaton

Κύριοι Ρόλοι: Jason Statham, Jeroen Krabbe

STAR, 21:00

«ΕΝΑΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

H είναι ένας άγριος και μυστηριώδης χαρακτήρας που εργάζεται σε μια εταιρεία φορτηγών μεταφοράς χρημάτων, και είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες κάθε εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας, ο Η θα αφήσει τους συνάδελφους του με ανοιχτό το στόμα αντιδρώντας ακαριαία, αλλά μαζί θα τους βάλει σε ανησυχία περί της ταυτότητας του. Τα κίνητρα του δεν θα αργήσουν να φανερωθούν, όταν θα αναλάβει δράση.

Σκηνοθεσία: Guy Ritchie

Κύριοι Ρόλοι: Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Andy Garcia, Deobia Oparei, Laz Alonso, Raul Castillo, Eddie Marsan

ΣΚΑΪ, 01:00

ΟΡΙΑΚΈΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ο Ντάνι Ρόμαν, έμπειρος διαπραγματευτής της αστυνομίας του Σικάγο, βρίσκεται ξαφνικά στη δίνη μιας σκοτεινής πλεκτάνης, όταν κατηγορείται άδικα για τον φόνο του συνεταίρου του. Αποφασισμένος να κερδίσει χρόνο ώστε να αποδείξει την αθωότητά του, ο Ρόμαν εισβάλει στα γραφεία του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων, στον εικοστό όροφο ενός ουρανοξύστη, και πιάνει ομήρους τον διευθυντή και το προσωπικό. Γνωρίζοντας πολύ καλά τους κανόνες της διαπραγμάτευσης, ο Ρόμαν απαιτεί ως διαπραγματευτή για τη ζωή των δικών του ομήρων τον Κρις Σάμπιαν, έναν καταξιωμένο συνάδελφό του από άλλη συνοικία της πόλης.

Σκηνοθεσία: F. Gary Gray

Κύριοι Ρόλοι: Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse