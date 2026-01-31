REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 31 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18:15

STOIXIMAN GBL

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ANT1, 01:15

«ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο καλοκάγαθος οικογενειάρχης Τσετ Ρίπλεϊ παίρνει τη φαμίλια του για διακοπές στην εξοχή, δίπλα σε μια λίμνη, κι ενώ η υπόλοιπη οικογένεια δεν είναι τόσο χαρούμενη για αυτό. Οι υψηλές του προσδοκίες για κάτι όμορφο καταστρέφονται, όταν ο γαμπρός του, ο Ρόμαν, καταφτάνει απρόσκλητος με την παράξενη οικογένεια του. Ο Τσετ και οι δικοί του προσπαθούν παρά ταύτα να περάσουν καλά, αν και η οικογένεια του Ρόμαν έχει άλλη “άποψη”.

Σκηνοθεσία: Howard Deutch

Κύριοι Ρόλοι: Dan Aykroyd, John Candy

STAR, 23:15

«Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ»

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Το Χόγκουαρτς φιλοξενεί τη διεξαγωγή του Τριάθλου Μαγείας, όπου εκπρόσωποι των τριών σχολών διαγωνίζονται σε τρεις δοκιμασίες που σκοπό έχουν να δοκιμάσουν τα όρια των ικανοτήτων και της ευφυίας τους, τη στιγμή που ο Βόλντεμορτ βρίσκεται κοντά στην αναγέννησή του.

Σκηνοθεσία: Mike Newell

Κύριοι Ρόλοι: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Alan Rickman, Gary Oldman, Timothy Spall, Jason Isaacs, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Maggie Smith, Frances de la Tour, Brendan Gleeson, Miranda Richardson, Clemence Poesy, Shirley Henderson, Ralph Fiennes, Geraldine Somerville, Robert Pattinson, David Bradley

ALPHA, 23:15

«QUANTUM OF SOLACE»

ΔΡΑΣΗΣ

Μετά την προδοσία της Βέσπερ, ο πράκτορας 007 επιστρέφει αποφασισμένος να αποκαλύψει τον εγκέφαλο πίσω από τη σκοτεινή οργάνωση του Μίστερ Γουάιτ. Ο Μποντ και η Μ ανακρίνουν τον Μίστερ Γουάιτ και οι πληροφορίες που καταφέρνουν να του αποσπάσουν τους κατευθύνουν προς την Αϊτή. Εκεί ο πράκτορας 007 θα βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο της όμορφης αλλά ατίθασης Καμίλ, η οποία βρίσκεται στα ίχνη της προσωπικής της βεντέτας. Ακολουθώντας τα στοιχεία, ο Μποντ καταλήγει στον Ντόμινικ Γκριν, έναν αδίστακτο επιχειρηματία και κορυφαίο μέλος της μυστηριώδους οργάνωσης.

Σκηνοθεσία: Marc Forster

Κύριοι Ρόλοι: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Gemma Arterton, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright, Anatole Taubman, David Harbour

ΣΚΑΪ, 22:45

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΤΖΟ ΜΠΛΑΚ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Ο Μπιλ Πάρις τα έχει όλα: επιτυχία, χρήματα, εξουσία. Λίγο πριν τα 65α του γενέθλια, τον επισκέπτεται ένας μυστηριώδης ξένος ονόματι Τζο Μπλακ, που σύντομα του αποκαλύπτει ότι είναι ο ίδιος ο θάνατος. Για να κερδίσει λίγο ακόμα χρόνο ζωής, ο Μπιλ συμφωνεί να ξεναγήσει τον Τζο στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Όμως, πολύ γρήγορα θα μετανιώσει για την επιλογή του, όταν ανακαλύψει ότι ο Τζο ερωτεύτηκε την όμορφη κόρη του, τη Σούζαν.

Σκηνοθεσία: Martin Brest

Κύριοι Ρόλοι: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani