REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 01:30

«ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΣΑΡΠ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Οταν πέντε ζωηρές μαζορέτες γίνονται μάρτυρες του φόνου ενός πληροφοριοδότη σε υπόθεση ναρκωτικών, χρειάζονται 24ωρη επιτήρηση για να μη γίνουν τα επόμενα θύματα. Ο σκληρός ρέιντζερ του Τέξας υπαστυνόμος Ρόλαντ Σαρπ μεταμφιέζεται σε βοηθό προπονητή και εγκαθίσταται στη φοιτητική εστία τους. Αλλά αυτές οι σουσουράδες θέλουν μόνο να περνάνε καλά, και ο συντηρητικός Σαρπ μαθαίνει ότι δεν είναι εύκολο να πειθαρχείς και να προστατεύεις τις αχαλίνωτες φοιτητριούλες.

Σκηνοθεσία: Stephen Herek

Κύριοι Ρόλοι: Tommy Lee Jones, Cedric the Entertainer

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 16:00

ΆΡΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

STOIXIMAN GBL

17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΑΝΤ1, 23.45

«ΤΑ ΧΑΛΑΣΑΜΕ»

ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Η σχέση της Μπρουκ και του Γκάρι περνάει κρίση, και μετά από έναν ακόμα καβγά, η Μπρουκ αποφασίζει να τα χαλάσουν. Κανείς όμως από τους δύο δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει το σπίτι που μοιράζονταν τα τελευταία χρόνια. Έτσι, οι δύο πρώην θα καταφύγουν σε ένα σωρό τεχνάσματα, τακτικές πολέμου και υποχθόνια κόλπα, για να εξαντλήσουν ο ένας την υπομονή του άλλου, μέχρι κάποιος από τους δύο να φύγει πρώτος. Από αυτό το τρελό σχέδιο, δεν λείπουν και οι «καλοθελητές» φίλοι, και από τις δύο πλευρές, που φουντώνουν ακόμα περισσότερο τους δύο πρώην, μέχρι να δουν ποιος θα υποχωρήσει.

Σκηνοθεσία: Peyton Reed

Κύριοι Ρόλοι: Vince Vaughn, Jennifer Aniston

STAR, 23:15

«Η ΓΈΦΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΌΠΩΝ»

Η αληθινή ιστορία του δικηγόρου Τζέιμς Ντόνοβαν από το Μπρούκλιν, που για λογαριασμό της ΣΙΑ διαπραγματεύτηκε κρυφά την απελευθέρωση του Φράνσις Γκάρι Πάουερς, ενός αμερικανού πιλότου, του οποίου το κατασκοπευτικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο της Ρωσίας, καταμεσής του Ψυχρού Πολέμου, το 1960.

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Κύριοι Ρόλοι: Tom Hanks, Mark Rylance

OPEN 21:00

«ΕΙΣΒΟΛΗ»

ΘΡΙΛΕΡ

Τι συμβαίνει όταν ο τρόμος εισβάλει σε ένα μέρος που αισθανόμαστε θαλπωρή, άνεση και ασφάλεια; Μια πλούσια γυναίκα και ο θετός της γιός γίνονται στόχος τριών κακοποιών στο απομακρυσμένο αρχοντικό τους. Η μόνη βοήθεια που έχουν είναι μια κλήση σε έναν ειδικό συστημάτων ασφαλείας. Καθώς οι εισβολείς γίνονται όλο και πιο εχθρικοί κι επικίνδυνοι, θα μπορέσει αυτός ο απρόσμενος σύμμαχος να τους οδηγήσει στην ασφάλεια;

Σκηνοθεσία: David Tennant

Κύριοι Ρόλοι: Natasha Henstridge, Jason Patric