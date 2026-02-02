REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑNT1 21.00

Grand Hotel

ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ

Επεισόδιο 62

Ο Πέτρος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από την Αλίκη. Εκείνη, μπερδεμένη, προσπαθεί να τον προστατεύσει. Ο Άρης βρίσκει στην Κωνσταντινούπολη την Φιλίτσα και την Βενετώ Ερζέογλου και προσπαθεί να τις πείσει να καταθέσουν. Ο Χατζημήτρος συγκρούεται άσχημα με την Λίτσα.

ALPHA 23.30

ΤΕΤ Α ΤΕΤ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Η Δέσποινα Βανδή, πιο εξομολογητική από ποτέ, και σε μια συνέντευξη που δεν πρέπει να χάσετε στον Τάσο Τρύφωνος. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μιλά για τα 32 χρόνια καριέρας της, το δύσκολο ξεκίνημα της, τη μητρότητα, τα σχόλια για το ντύσιμο της, την απόφαση της να αποχωρήσει από συναυλία στην Τουρκία λόγω του πανό με το πρόσωπο του Κεμάλ Αττατούρκ, ενώ αποκαλύπτει ότι δέχθηκε απειλές και φοβόταν για τη ζωή της. Εξομολογείται τι είδε και τι ένιωσε όταν συνάντησε τον Βασίλη Μπισμπίκη και πως είναι ο έρωτας μετά τα 50, αλλά και ποια ήταν η στάση των παιδιών της απέναντι στη νέα της σχέση.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 32

Η Αρετή πλησιάζει ξανά τον Οδυσσέα, για να τον προειδοποιήσει πως ο Νταγιάννος παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι πίσω από την πλάτη του. Η συνάντησή τους, γεμάτη ένταση και συναισθήματα, αναζωπυρώνει όσα προσπαθούν να ξεχάσουν..

COSMOTE CINEMA 1 21.00

BLACKWATER LANE

ΤΑΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

Αφού γίνεται μάρτυρας μιας τραγωδίας σε έναν επαρχιακό δρόμο, μια γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με περίεργα γεγονότα. Κι ενώ πιστεύει ότι ίσως είναι το επόμενο θύμα ενός δολοφόνου, οι γύρω της αμφισβητούν την πνευματική υγεία της. Σκηνοθεσία Τζεφ Τσελεντάνο. Πρωταγωνιστούν οι Μίνκα Κέλι, Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ, Μάγκι Γκρέις κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ GRAMMY 2026

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Παρακολουθείτε την 68η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, το σημαντικότερο γεγονός στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Απολαύστε μεγάλες εκπλήξεις, εκκεντρικές εμφανίσεις και πολλή μουσική! Παρουσιάζει ο κωμικός Τρέβορ Νόα.