REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑNT1 22.30

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 13

Δέκα ώρες πριν το πανηγύρι, o Ζαμαγιάς προσπαθεί να μάθει πληροφορίες, η Διαμάντω με την Μαλεφιτσάκη φτιάχνουν πίτα, η Βιβή με τη Μάγδα έχουν έναν έντονο διάλογο ενώ ο Νίκος με τον Τάσο βρίσκουν έναν σταυρό. Παράλληλα, ξεκινούν νέα ερωτικά ειδύλλια που θα ταράξουν τους ήρωες…

ALPHA 22.30

PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 28

Η Αλεξάνδρα αναγκάζει την Ασηµίνα να της πει για την εγκυμοσύνη της Λένας, ενώ η Γαλήνη μαθαίνει από τον Γιάμαρη ότι ο Ζήσης είχε πει στην Αλεξάνδρα όλα όσα ήξερε για το βράδυ της Ανάστασης. Ο Βούλγαρης έρχεται σε σύγκρουση µε τον Ορέστη και τον Γρηγόρη για το δρομολόγιο.

MEGA 22.20

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 79

Η Κατερίνα, μία φίλη της Στέλλας, στέλνει αποδεικτικά στοιχεία στον Αντώνη, προκειμένου να τον πείσει ότι δεν αστειεύεται κι εκείνος αναγκάζεται να ενδώσει στον εκβιασμό της. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη ζουν το παράνομο πάθος τους κι εκμυστηρεύονται αυτό που τους συμβαίνει στον Τζον και στον Στέφανο.

COSMOTE CINEMA 1 23.10

DIABLO

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ένας πρώην κατάδικος απάγει την κόρη ενός Κολομβιανού γκάγκστερ για να τηρήσει μια υπόσχεση στη μητέρα της. Μα όταν ο πατέρας της στρατολογεί έναν ψυχοπαθή δολοφόνο για να πάρει εκδίκηση, εκείνος φτάνει στα άκρα για να επιβιώσει. Σκηνοθεσία Ερνέστο Ντίας Εσπινόσα. Πρωταγωνιστούν οι Σκοτ Άντκινς, Μάρκο Σαρόρ, Αλάνα ντε λα Ρόσα κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΊΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ

Ο πάτερ Ο’Μάλεϊ αναλαμβάνει να συνεφέρει οικονομικά το καθολικό σχολείο της Αγίας Μαρίας που βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης και αναγκάζεται να συνεργαστεί με την αυστηρή αδελφή Μπένεντικτ. Η ταινία τιμήθηκε με ένα Όσκαρ. Σκηνοθεσία Λίο ΜακΚάρεϊ. Πρωταγωνιστούν οι Μπινγκ Κρόσμπι, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Χένρι Τρέιβερς κ.α.