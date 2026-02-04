REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 23.00

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 69

Οι Νεοχωρίτες επισκέπτονται τον Πέτρο στο κρατητήριο, ενώ η Σίσσυ ετοιμάζει ένα podcast για να αποδείξει την αθωότητά του. Η Άρτεμις βρίσκεται σε αδιέξοδο, όμως η Βάνα δίνει τη λύση στο θέμα του Πέτρου.

AΝΤ1 22.30

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 71

Η Μαρίνα κι ο Χρήστος κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ο Κωστής δέχεται με πολλή χαρά το νέο. Η Χρύσα συγκινείται με τα νέα της Μαρίνας και του Χρήστου, ενώ η Κλέλια είναι ενθουσιασμένη που θα αναλάβει τον γάμο της Μαρίνας.

ALPHA 21.00

AΓΙΟΣ EΡΩΤΑΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 61

Ο Νικόλαος κι η Χλόη μπαίνουν στο σπίτι και διακόπτουν τον χορό της Ελένης και της Άννας, προτού εμφανιστεί ο Κυριάκος. Ο Πέτρος ζητά συγγνώμη από τη Χλόη κι επιχειρεί να την ξανακερδίσει – όμως το βλέμμα του προδίδει σκοτεινές προθέσεις.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΦΑΝΤΑΣΜΑ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

Ο Ίθαν Χαντ επιστρέφει με μια νέα επικίνδυνη αποστολή. Χωρίς καμία υποστήριξη από την Υπηρεσία του και με το χρόνο να κυλά εις βάρος του, θα πρέπει να εντοπίσει έναν επικίνδυνο τρομοκράτη πριν να είναι αργά. Σκηνοθεσία Μπραντ Μπερντ. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Κρουζ, Τζέρεμι Ρένερ, Σάιμον Πεγκ, Πόλα Πάτον κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΛΟΛΙΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ