REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ2 22.45

WIPE OUT

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η απίθανη αληθινή ιστορία ενός νεαρού άνδρα από φτωχική γειτονιά, έτοιμου να κάνει τα πάντα για να γίνει επαγγελματίας σέρφερ. Σκηνοθεσία Ροντόλφ Λογκά. Πρωταγωνιστούν οι Σνίζι Γουέστ, Κρίστοφερ Λαμπέρ, Αλίς Νταβίντ, Φρεντ Τεστό, Κριστίν Σιτί κ.α.

ALPHA 21.00

Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Τρέχα Μπαμπά, Τρέχα! Ο Δημήτρης βλέπει τη ζωή του να αλλάζει όταν η Κατερίνα εγκαταλείπει στο σπίτι του ένα 5χρονο αγόρι. Ο Νίκος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Ο Ηρακλής μεγαλώνει μόνος του τον Στέλιο, μετά την απώλεια της γυναίκας του.

MEGA 22.20

ΟΙ ΑΘΩΟΙ

ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

1886, Ήπειρος. Η Αρετή, μια φτωχή Αρβανίτισσα, πέφτει θύμα βιασμού από Τούρκο ληστή. Από την τραγωδία γεννιέται ο γιος της, ο Γιάννος. Διωγμένη και απελπισμένη, η Αρετή δραπετεύει διά θαλάσσης προς την Κέρκυρα, όπου ξεβράζεται μισολιπόθυμη.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

8

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Γεννημένοι κι οι δύο στις 14 Απριλίου 1931, ο Οκτάβιο κι η Αντέλα μοιράζονται μια μοναδική αγάπη. Η ρομαντική μα ταραχώδης σχέση τους ξετυλίγεται στο πέρασμα του χρόνου, με φόντο τα πιο καθοριστικά γεγονότα της ισπανικής ιστορίας. Σκηνοθεσία Χούλιο Μέντεμ. Πρωταγωνιστούν οι Άνα Ρούχας, Χαβιέρ Ρέι, Άλβαρο Μόρτε κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΤΕΛΛΟΣ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

14ος αιώνας. Η Αυστριακή Αυτοκρατορία ξεκινά εκστρατεία για να υποτάξει τη φιλήσυχη Ελβετία. Βλέποντας τη βαναυσότητα των επίδοξων κατακτητών απέναντι στον τόπο του, ένας ταπεινός κυνηγός και δεινός τοξοβόλος αποφασίζει να δράσει. Σκηνοθεσία Νικ Χαμ. Πρωταγωνιστούν οι Κλάες Μπανγκ, Γκολσιφτέ Φαραχανί, Μπεν Κίνγκσλεϊ κ.α.