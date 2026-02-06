REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22.00

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Ζωντανή εκπομπή, γυρισμένη μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, όπου οι ηθοποιοί λαμβάνουν απρόβλεπτες οδηγίες μέσω ακουστικού από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο οποίος καθοδηγεί την πλοκή σε πραγματικό χρόνο, με τις οδηγίες να γίνονται γνωστές και στο κοινό μέσω υποτίτλων. Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα σκηνικό-σπίτι της stand up comedian Ήρας Κατσούδα, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Σαρακατσάνη, Μπάμπη Γαλιατσάτο, Μελίνα Λεφατζή, Λευτέρη Παπακώστα και Φωτεινή Μπαξεβάνη, οι οποίοι καλούνται να αυτοσχεδιάσουν σε απρόβλεπτες και κωμικές καταστάσεις.

STAR 21.00

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΙΛΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Το Πράσινο Μίλι είναι η πτέρυγα των μελλοθάνατων σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα. Ένας κυνικός δεσμοφύλακας αναγεννάται μέσω της γνωριμίας του με έναν κατάδικο με θαυματουργές ικανότητες και χρυσή καρδιά. Σκηνοθεσία Φρανκ Ντάραμποντ. Πρωταγωνιστούν οι Τομ Χανκς, Ντέιβιντ Μορς, Μπόνι Χαντ, Μάικλ Κλαρκ Ντάνκαν, Τζέιμς Κρόμγουελ κ.α.

ΣΚΑΙ 23.30

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Η πιο ανατρεπτική late night εκπομπή είναι στον ΣΚΑΪ. Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΜΑΥΡΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μια πράκτορας της CIA πέφτει θύμα εκβιασμού όταν ο σύζυγός της απάγεται από τρομοκράτες. Αποκομμένη από την ομάδα της, θα πρέπει να στραφεί στις υπόγειες επαφές της για να επιβιώσει και να εντοπίσει αυτό που θέλουν οι απαγωγείς. Σκηνοθεσία Πιέρ Μορέλ. Πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπέκινσεϊλ, Ρούπερτ Φρεντ, Ρέι Στίβενσον κ.α.

COSMOTE HISTORY 23.05

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΣΕΙΡΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Οι μεγάλες ιδέες. Πώς διαμορφώθηκε η σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη; Ακαδημαϊκοί, κριτικοί λογοτεχνίας και μεταφραστές μιλούν για τη σχέση του συγγραφέα με την Κρήτη και τον πατέρα του, τις ιδεολογικές του αναζητήσεις και την ‘Ασκητική’. Παραγωγή: COSMOTE TV, ελculture.