REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22.00

#ΠΑΡΕΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Γιάννης Παπαϊωάννου και ‘Μπαγιαντέρας’. Στον Γιάννη Παπαϊωάννου, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού και στον Δημήτρη Γκόγκα, γνωστό ως Μπαγιαντέρα, μεγάλο ρεμπέτη και τραγουδιστή, είναι αφιερωμένη η ‘Παρέα’.

STAR 23.15

Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Ο Χάρι Πότερ επιστρέφει για τον πέμπτο χρόνο των σπουδών του. Αυτήν τη φορά πρέπει να αντιμετωπίσει μια αυταρχική καθηγήτρια και να ετοιμάσει τους συμμαθητές του για τη μάχη με τις σκοτεινές δυνάμεις. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Γιέιτς. Πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον, Ρούπερτ Γκριντ, Ρέιφ Φάινς, Φιόνα Σο, Ρίτσαρντ Γκρίφιθς κ.α.

ΣΚΑΙ 22.45

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝ

ΘΡΙΛΕΡ

Εμπνευσμένο από μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Λάντλαμ. Η ιστορία εστιάζει σε έναν νέο ήρωα με γενετικά ενισχυμένες ικανότητες, που προσπαθεί να προστατευτεί από τις μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες επιχειρούν να τον εξολοθρεύσουν, καθώς και να ολοκληρώσει ό,τι άρχισε ο Τζέισον Μπορν. Σκηνοθεσία Τόνι Γκίλροϊ. Πρωταγωνιστούν οι Τζέρεμι Ρένερ, Ρέιτσελ Βάις, Έντουαρντ Νόρτον, Σκοτ Γκλεν κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Όταν ο Μπαμπαστρούμφ πέφτει θύμα απαγωγής από δυο σατανικούς μάγους, η Στρουμφίτα και τα Στρουμφάκια φτάνουν μέχρι τον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Η αποστολή τους κρύβει τρομερούς κινδύνους… αλλά και πολλές εκπλήξεις.

COSMOTE CINEMA 2 23.45

HABERMANN

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ο ιδιοκτήτης ενός πριονιστηρίου προσπαθεί να σώσει την οικογένειά του και τους εργάτες του από τους Ναζί. Μα η τρέλα του Β’ Παγκοσμίου τον φέρνει αντιμέτωπο με μια απρόσμενη τραγωδία. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Σκηνοθεσία Χερζ Ζουράι. Πρωταγωνιστούν οι Μαρκ Βάσκε, Κάρελ Ρόντεν, Μπεν Μπέκερ κ.α.