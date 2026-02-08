REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22.00

Το Τελευταίο Νησί

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, ο Παύλος, ένας γιατρός που έχει επιλέξει να ζήσει απομονωμένος, για να ξεφύγει από ένα βαρύ προσωπικό τραύμα, προσφέρει φροντίδα στους λιγοστούς κατοίκους. Η άφιξη της Μαρίας και του έφηβου γιου της, Γιώργου ταράζει τις εύθραυστες ισορροπίες της μικρής κοινωνίας.

ΑΝΤ1 21.45

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΟ ΧΑΡΕΜΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Μετά από μια παρεξήγηση, μια φτωχή τηλεφωνήτρια βρίσκεται στη Ρόδο, να κάνει το μέντιουμ, για να καταλήξει στο χαρέμι ενός σεΐχη, που την ερωτεύεται. Σκηνοθεσία Γιάννης Δαλιανίδης. Πρωταγωνιστούν οι Ρένα Βλαχοπούλου, Χρόνης Εξαρχάκος, Βαγγέλης Σειληνός κ.α.

MEGA 21.00

ΈΧΩ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3

Η οικογένεια περνάει όλη την ημέρα της στην παιδική χαρά. Εκεί, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα ψέμα που έχει πει, η Στέλλα και η Σάρα συναναστρέφονται με τον ωραίο πατέρα του πάρκου. Ο Σταύρος ξαναγίνεται παιδί, ενώ η Ιωάννα και ο Έκτορας αναζητούν μία χελώνα.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

COYOTES

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Τα μέλη μιας οικογένειας έρχονται αντιμέτωπα με μια αγέλη κογιότ και παγιδεύονται στην πολυτελή έπαυλή τους. Καθώς τα άγρια ζώα διψούν για αίμα και πλησιάζουν απειλητικά, η οικογένεια αναζητά απεγνωσμένα έναν τρόπο να σωθεί. Σκηνοθεσία Κόλιν Μίνιχαν. Πρωταγωνιστούν οι Τζάστιν Λονγκ, Κέιτ Μπόσγουορθ, Κάθριν ΜακΝαμάρα κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 23.45

ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Πέντε δολοφονίες. Κοινό χαρακτηριστικό, αρχαία ρητά του Πυθαγόρα στον τόπο του εγκλήματος. Ένας ιδιόρρυθμος εγκληματολόγος αναλαμβάνει να βοηθήσει στην εξιχνίασή τους, με αναπάντεχο σύμμαχο έναν καθηγητή μαθηματικών. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Πρωταγωνιστούν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Δημήτρης Καταλειφός, Φρανσουά Κλουζέ κ.α.