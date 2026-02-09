REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 24:00

«Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Ο Τομ Γουίνγκο είναι δυστυχισμένος με τη ζωή του. Η σύζυγός του δεν τον καταλαβαίνει, ενώ και οι συγκρούσεις με την καταπιεστική μητέρα του είναι συνεχείς. Όταν η αδερφή του επιχειρεί να αυτοκτονήσει, η ψυχολόγος της, Σούζαν Λόβενσταϊν, έρχεται σε επαφή μαζί του. Με υπομονή, εκείνη κατορθώνει να ανακαλύψει το τρομακτικό μυστικό που κρύβεται στο παρελθόν των δύο αδερφών, ενώ παράλληλα ο Τομ τής δείχνει τον δρόμο για την αληθινή ευτυχία.

Σκηνοθεσία: Barbra Streisand

Κύριοι Ρόλοι: Nick Nolte, Barbra Streisand

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:00

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ,

ΜΙΛΑΝΟ-ΚΟΡΤΙΝΑ 2026

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 00:10

«SPY»

ΔΡΑΣΗΣ

Η Σούζαν Κούπερ είναι μια σεμνή αναλύτρια της ΣΙΑ και ο εγκέφαλος πίσω από τις πλέον επικίνδυνες αποστολές της υπηρεσίας. Δεν μπαίνει ποτέ μέσα στη φωτιά και αναλόγως δεν είναι αυτή που παίρνει τα παράσημα. Όταν, όμως, ο συνεργάτης της και ένας από τους κορυφαίους πράκτορες βρίσκονται σε κίνδυνο, παίρνει την ευθύνη να γίνει μυστική πράκτορας και να διεισδύσει στον κόσμο ενός φονικού εμπόρου όπλων, γλυτώνοντας τον πλανήτη από όλεθρο.

Σκηνοθεσία: Paul Feig

Κύριοι Ρόλοι: Melissa McCarthy, Jason Statham

ALPHA, 01:00

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Ένας υπάλληλος των Ηνωμένων Εθνών, ο Τζέρι Λέιν, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, προκειμένου να σταματήσει μια θανατηφόρα πανδημία που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε επιθετικά «όντα». Ο ιός όμως εξαπλώνεται ραγδαία σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου, με αποτέλεσμα να απειλούνται άμεσα με ανατροπή στρατοί και κυβερνήσεις, αλλά και με αποδεκατισμό η ίδια η ανθρωπότητα.

Σκηνοθεσία: Marc Forster

Κύριοι Ρόλοι: Brad Pitt, Mireille Enos

OPEN, 01:45

«ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΛΕΞΗ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ένας επιτυχημένος ψυχίατρος, ο Δρ. Nέιθαν Kόντραντ, έχει μια αξιοζήλευτη σειρά πλουσίων πελατών στη Nέα Yόρκη, μια πανέμορφη γυναίκα και μια αξιολάτρευτη κόρη. Eπιστρέφοντας στο σπίτι του, ένας συνάδελφος και φίλος τού ζητά να εξετάσει επειγόντως, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του αλλά και της διαίσθησής του, τη νεαρή και αλλόκοτη Eλίζαμπεθ. H περιέργεια και οι υποψίες τον κυριεύουν αμέσως, μόλις ακούει τα πρώτα μυστηριώδη λόγια από το στόμα του κοριτσιού. Δεν μπορεί όμως να φαντασθεί ότι τόσο η κοπέλα όσο και τα ανεξήγητα λόγια της συνδέονται με μια μεγάλη απειλή γι’ αυτόν και την οικογένειά του. Διότι αδίστακτοι εγκληματίες έχουν ήδη απαγάγει την 8χρονη κόρη του, και αν θέλει να τη σώσει, πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσει ένα εξαψήφιο νούμερο που βρίσκεται βαθιά κρυμμένο μόνο στο διαταραγμένο μυαλό της Eλίζαμπεθ. Kαι όλα αυτά, χωρίς να πει πουθενά ούτε λέξη…

Σκηνοθεσία: Gary Fleder

Κύριοι Ρόλοι: Michael Douglas, Brittany Murphy, Sean Bean