REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

NOVASPORTS, 19:30

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ

EUROCUP

18η αγωνιστική

ΕΡΤ1, 24:00

«ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ»

ΔΡΑΜΕΝΤΙ

Επαρχιακή Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα. Μια μητέρα και τα τρία κορίτσια της, μετά τον θάνατο του συζύγου και πατέρα τους Χένρι Ντάσγουντ, πρέπει να εγκαταλείψουν τις ανέσεις μιας αρχοντικής έπαυλης -την οποία κληρονομεί ο γιος του από τον προηγούμενο γάμο του- και να ζήσουν πιο φτωχικά σ’ ένα πολύ λιγότερο εντυπωσιακό οίκημα. Εκεί, οι δυο μεγαλύτερες αδελφές θα περάσουν διάφορες ερωτικές δοκιμασίες και θα πρέπει να συνδυάσουν τη λογική και την ευαισθησία ώστε να διαχειριστούν σωστά τα οικονομικά και συναισθηματικά τους προβλήματα…

Σκηνοθεσία: Ang Lee

Κύριοι Ρόλοι: Emma Thompson, Kate Winslet , Hugh Grant, Alan Rickman

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:45

ΧΕΡΤΑ Β. – ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 00:10

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΜΑΣ»

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο μυστικοί πράκτορες θα χρησιμοποιήσουν ένα πτώμα και ψευδή έγγραφα προκειμένου να νικήσουν τα γερμανικά στρατεύματα.

Σκηνοθεσία: John Madden

Κύριοι Ρόλοι: Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Penelope Wilton, Johnny Flynn

ΣΚΑΪ, 01:45

«ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ο 9χρονος Σάιμον είναι αυτιστικός, και κατόρθωσε να σπάσει έναν απόρρητο κωδικό που αποκαλύπτει κυβερνητικά μυστικά. Ο διοικητής της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ διατάζει την εκτέλεση του παιδιού, όμως ο Αρτ Τζέφρις, ένας υποβαθμισμένος πράκτορας του FBI, έχει αντίθετη γνώμη, καθώς θα βρει τον μικρό Σάιμον και θα τον πάρει υπό την προστασία του.

Σκηνοθεσία: Harold Becker

Κύριοι Ρόλοι: Bruce Willis, Miko Hughes, Alec Baldwin