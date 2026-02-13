REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 23:45

«ΑΓΑΠΗ, ΞΑΝΑ»

Η Μίρα Ρέι, ενώ βρίσκεται σε βαθύ πένθος μετά τον θάνατο του αρραβωνιαστικού της, στέλνει μια σειρά από ρομαντικά μηνύματα στον παλιό αριθμό του, χωρίς να ξέρει ότι ο αριθμός αυτός έχει μεταφερθεί στο νέο εταιρικό τηλέφωνο του Ρομπ Μπερνς. Ο δημοσιογράφος Ρομπ εντυπωσιάζεται από την ειλικρίνεια σε αυτά τα όμορφα κι εξομολογητικά μηνύματα. Όταν του αναθέτουν να γράψει ένα άρθρο για τη Σελίν Ντιόν, ζητάει τη βοήθειά της προκειμένου να βρει έναν τρόπο να συναντήσει τη Μίρα από κοντά… και να της κλέψει την καρδιά.

Σκηνοθεσία: Jim Strouse

Κύριοι Ρόλοι: Priyanka Chopra, Sam Heughan

ΑΝΤ1, 01:30

«ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άγιοι Τόποι, πρώτος αιώνας μ.Χ. Μια γυναίκα αφήνει το μικρό ψαροχώρι της και την παραδοσιακή οικογένεια πίσω της, για να γίνει ένα με ένα νέο ριζοσπαστικό κίνημα. Αυτό ηγείται ένας χαρισματικός άντρας, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που υπόσχεται την αλλαγή στον κόσμο. Η Μαρία αναζητά έναν νέο τρόπο ζωής και μια αυθεντικότητα που της αρνείται η αυστηρή ιεραρχία των ημερών της. Καθώς φήμες εξαπλώνονται και ολοένα και περισσότεροι ακολουθούν το μήνυμα του Ιησού, το πνευματικό ταξίδι της Μαρίας της Μαγδαληνής την πηγαίνει στην καρδιά των γεγονότων και την οδηγεί στην πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ, όπου πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με το πραγματικό πεπρωμένο του Ιησού και τη δική της θέση σε αυτό.

Σκηνοθεσία: Garth Davis

Κύριοι Ρόλοι: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim

STAR, 21:00

«ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 6»

ΔΡΑΣΗΣ

Μετά τη ληστεία των εκατό εκατομμυρίων στο Ρίο, ο Ντομ, ο Μπράιαν και η υπόλοιπη ομάδα τους βρίσκονται διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη του κόσμου (Κανάριοι Νήσοι, Χονγκ Κονγκ, Κόστα Ρίκα), αδυνατώντας να επιστρέψουν σπίτι τους και να ζήσουν μια κανονική ζωή. Εν τω μεταξύ ο Χομπς καταζητεί μια οργάνωση «θανάσιμα» εκπαιδευμένων οδηγών υπό την υπαρχηγία της φερόμενης -μέχρι σήμερα- νεκρής αγαπημένης του Ντομ, Λέτι, γι’ αυτό και ζητά τη βοήθεια του Ντομ και της ομάδας του προκειμένου να μεταβούν στο Λονδίνο και να την εξαρθρώσουν, με αντάλλαγμα την πλήρη «άφεση αμαρτιών» τους, προκειμένου να επιστρέψουν με πλήρη ασυλία στην κανονική τους ζωή.

Σκηνοθεσία: Justin Lin

Κύριοι Ρόλοι: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

ALPHA, 01:30

«ΕΚΔΊΚΗΣΗ ΑΊΜΑΤΟΣ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Όταν η κόρη του δολοφονείται και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, ένας οργισμένος πατέρας παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Μόνο που η δίψα του να εκδικηθεί τον δολοφόνο θα τον φέρει αντιμέτωπο με μια αδίστακτη συμμορία κακοποιών.

Σκηνοθεσία: Jared Cohn

Κύριοι Ρόλοι: Clive Standen, Theo Rossi, Mike Tyson, Thomas Jane, Bruce Willis

ΣΚΑΪ, 01:00

«ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ»

ΕΠΟΣ

Ο Ρομπέν, ένας σκληραγωγημένος από τον πόλεμο σταυροφόρος, μπορεί να γεννήθηκε με τα προνόμια του τίτλου του λόρδου του Λόξλεϊ, αλλά τώρα επιστρέφει από τον πόλεμο σαν ένας πληγωμένος βετεράνος που έχει χάσει τα πάντα, ακόμα και την αληθινή του αγάπη, Μαριάν. Με τη βοήθεια του εξίσου «σημαδεμένου» και κάποτε εχθρού του, του μαυριτανού διοικητή του, Λιτλ Τζον, ο Ρομπέν μεταμορφώνεται σε έναν κουκουλοφόρο τιμωρό που αναζητά κι επιδιώκει τη δικαιοσύνη για όλους του ανθρώπους, ξεκινώντας μια τολμηρή εξέγερση ενάντια στο διεφθαρμένο αγγλικό στέμμα.

Σκηνοθεσία: Otto Bathurst

Κύριοι Ρόλοι: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson