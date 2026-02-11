REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 23:45

«ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Τέσσερις ιστορίες ξεδιπλώνονται με φόντο «την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου», με βασικό θέμα τον έρωτα. Μια φλογερή πόρνη, ντυμένη στα κόκκινα. Ένας οικογενειάρχης με βαρετή ζωή καταλήγει να φοράει μόνο το σώβρακο του και να τρέχει στη Βία Βένετο, ακολουθούμενος από ορδές παπαράτσι. Ένας διάσημος αρχιτέκτονας που επισκέπτεται φίλους στο πλάι της συζύγου. Ένα ζευγάρι αποφασίζει να γνωρίσει τον ιταλό εραστή της κόρης τους…

Σκηνοθεσία: Woody Allen

Κύριοι Ρόλοι: Woody Allen, Penelope Cruz, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Jesse Eisenberg Elliot Page, Alessandro Tiberi, Ornella Muti, Antonio Albanese, Judy Davis, Greta Gerwig

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21:45

ΜΠΑΓΕΡΝ – ΛΕΙΨΙΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR

«ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ»

ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡΙΚΗ

Ο Τζίμι Κόνλον είναι ένας βιρτουόζος εκτελεστής του Μπρούκλιν, παλαιότερα γνωστός κι ως «νεκροθάφτης». Βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς ο καλύτερός του φίλος κι αφεντικό της μαφίας αρχίζει και πληρώνει τα λάθη του παρελθόντος. Συγχρόνως, ένας επίμονος ντετέκτιβ βρίσκεται στα χνάρια του και ο γιος του, τον οποίο έχει εγκαταλείψει χρόνια πριν, γίνεται στόχος δολοφονίας. Ο Τζίμι θα πρέπει μέσα σε μία νύχτα να διαλέξει πλευρά.

Σκηνοθεσία: Jaume Collet-Serra

Κύριοι Ρόλοι: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Common, Vincent D’Onofrio, Boyd Holbrook, Bruce McGill, Genesis Rodriguez, Holt McCallany, Beau Knapp, Lois Smith, Nick Nolte

ALPHA, 01:00

«ΤΖΑΚ ΡΑΙΑΝ: ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ο Τζακ Ράιαν είναι ένας πεζοναύτης που πληγώθηκε σε μάχη και το ηθικό του είναι πεσμένο. Όταν τον πλησιάζει ο Γουίλιαμ Χάρπερ, διευθυντής της ΣΙΑ, τον πείθει να εργαστεί ως πράκτορας-αναλυτής. Ο κίνδυνος ακούει στο όνομα Βίκτορ Τσερέβιν. Ο Τσερέβιν είναι ένας ρώσος ολιγάρχης που συνδυάζει τη διεθνή τρομοκρατία με τα κόλπα στο παγκόσμιο χρηματιστήριο, με παλιού τύπου κόλπα. Στόχος του είναι να καταρρεύσει οικονομικά τις ΗΠΑ μέσω τρομοκρατικής επίθεσης την ημέρα των Χριστουγέννων και μονάχα ο Τζακ Ράιαν στέκει ως ικανό εμπόδιο.

Σκηνοθεσία: Kenneth Branagh

Κύριοι Ρόλοι: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh

ΣΚΑΪ, 23:40

«ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ»

Θέλοντας να εκδικηθούν τον δημιουργό της φυλακής υψηλής τεχνολογίας από την οποία μόλις απέδρασαν, ο Ρέι Μπρέσλιν και η ομάδα του διασταυρώνονται με τον Σεν, έναν ακόμα περιβόητο δραπέτη και σύμμαχο που αναζητά την απαχθείσα κόρη ενός κινέζου δισεκατομμυριούχου. Η δίψα τους για εκδίκηση και η νέα τους αποστολή θα συγκρουστούν όταν διαρρήξουν το Devil’s Station, μια αδιαπέραστη γοτθική φυλακή, όπου το κορίτσι κρατείται όμηρος. Μια σκοτεινή φυλακή που δημιουργήθηκε από τον ορκισμένο εχθρό τους.

Σκηνοθεσία: John Herzfeld

Κύριοι Ρόλοι: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Harry Shum Jr., Devon Sawa, Jaime King