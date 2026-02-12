REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1, 24:00

«ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ»

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Παύλο Ντε Γκρες. Ο γιος του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, που υπήρξε διάδοχος του Θρόνου, μιλά για την ιστορία της οικογένειάς του, τη σχέση του με την Ελλάδα και το επίθετό του. Τι λέει για την κριτική που δέχθηκε ο πατέρας του, για τη στάση του την περίοδο της Χούντας; Πώς κρίνει τη σημερινή πολιτική κατάσταση και ποια είναι τα σχέδιά του για το μέλλον;

ΕΡΤ1, 24:00

«LONG WEEKEND»

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Η τυχαία γνωριμία του Μπαρτ με τη μυστηριώδη Βιέννα οδηγεί σε ένα παθιασμένο Σαββατοκύριακο και σε έναν έρωτα που γεννιέται απότομα. Τα μυστικά που κρύβουν, όμως, απειλούν να τα τινάξουν όλα στον αέρα.

Σκηνοθεσία: Στιβ Μπάσιλον

Ηθοποιοί: Φιν Γουίτροκ, Ζόι Τσάο, Κέισι Γουίλσον, Τζιμ Ρας, Ντέιμον Γουάγιας Τζ.

STAR, 01:30

«ΕΡΓΕΝΗΔΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Δυο μεσήλικες, παντρεμένοι φίλοι παίρνουν από τις συζύγους τους διάλειμμα μιας εβδομάδας από τους γάμους τους. Ο αρχικός τους όμως ενθουσιασμός για μια εβδομάδα γεμάτη αλκοόλ, γυναίκες και μουσική, γρήγορα θα εξανεμιστεί, όταν θα συνειδητοποιήσουν ότι τα χρόνια έχουν περάσει και πως δεν έχουν πλέον πέραση, αλλά ούτε και τις αντοχές που είχαν πριν παντρευτούν.

Σκηνοθεσία: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

Κύριοι Ρόλοι: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Christina Applegate, Joy Behar, Nicky Whelan, Bruce Thomas, Alexandra Daddario, Alyssa Milano, Andrew Wilson

ALPHA, 01:00

«ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Μια πεζοπορία στο δάσος μετατρέπεται σε εφιάλτη για μια γυναίκα, όταν γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Κι ενώ μπαίνει στο στόχαστρο διεφθαρμένων αστυνομικών, ο μόνος που μπορεί να τη βοηθήσει είναι ένας συνταξιοδοτημένος σερίφης.

Σκηνοθεσία: Mike Burns

Κύριοι Ρόλοι: Jaime King, Bruce Willis

ΣΚΑΪ, 01:10

«Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝ»

ΔΡΑΣΗΣ

Ο Άαρον Κρος είναι μέλος της επιχείρησης Outcome, ένα από τα σκοτεινά προγράμματα του υπουργείου άμυνας. Σε αυτό, παρέχονται πράσινα χάπια που αυξάνουν τη φυσική δύναμη και μπλε που αυξάνουν τη νοητική. Ο Κρος μεταφέρεται στην Αλάσκα για εκπαιδευτική αποστολή κι εκεί γνωρίζει ένα άλλο μέλος της οργάνωσης, το Νούμερο 3. Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις του Τζέισον Μπορν έχουν οδηγήσει σε έρευνα του FBI. Αποτέλεσμα είναι να παρθεί η απόφαση να καταργηθεί πλήρως η οργάνωση, ακόμα και να εξολοθρευτούν όσοι πράκτορες συμμετείχαν σε αυτήν. Στο στόχαστρο μπαίνει και καμπίνα που έχουν καταλύσει ο Κρος με τον 3. Ένα βλήμα θα την καταστρέψει, αλλά ο Κρος θα επιβιώσει, παρότι θεωρείται νεκρός.

Σκηνοθεσία: Tony Gilroy

Κύριοι Ρόλοι: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Dennis Boutsikaris