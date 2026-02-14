REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ1, 00:40

«ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Νότια Γαλλία, δεκαετία του 1920, σε ένα ντεκόρ γεμάτο τζαζ, πλούσιες επαύλεις και μόδα της πλουμιστής εκείνης εποχής. Ο Στάνλεϊ, ένας ικανότατος βρετανός μάγος που διαπρέπει σε παραστάσεις, καλείται να ξεσκεπάσει τη Σόφι, μια μέντιουμ που ισχυρίζεται πως δεν βγάζει τα χρήματα της από την υψηλή κοινωνία μέσω απάτης. Η επαφή των δύο δεν θα μείνει μονάχα σε ζητήματα αλήθειας και ψεύδους…

Σκηνοθεσία: Woody Allen

Κύριοι Ρόλοι: Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 16:00

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ STOIXIMAN GBL

ΜΠΑΣΚΕΤ

19η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΑΝΤ1, 01:30

«ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Μαρκ και η Κέλι Ράντνερ είναι ένα καθωσπρέπει ζευγάρι που ζει σε μια καθωσπρέπει συνοικία των προαστίων. Η ζωή τους κυλάει ήρεμα και μεγαλώνουν το μωρό τους, ώσπου ακριβώς απέναντι τους έρχεται κι εγκαθίσταται μια αδελφότητα φοιτητών. Αρχικά, το ζευγάρι βλέπει ευχάριστα τους νέους «cool» γείτονες, ώσπου σταδιακά η ζωή τους γίνεται μια σκέτη κόλαση.

Σκηνοθεσία: Nicholas Stoller

Κύριοι Ρόλοι: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne

STAR, 21:00

«Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Η Μπελ είναι μια έξυπνη, όμορφη κι ανεξάρτητη κοπέλα που η μοίρα της τη φέρνει αιχμάλωτη από ένα τέρας σε κάστρο. Παρά τους φόβους της, θα γίνει φίλη με το επιτελείο του κάστρου και θα μάθει να κοιτάει πέρα από το τρομακτικό παρουσιαστικό του τέρατος και τον ζωώδη θυμό του, συνειδητοποιώντας ότι μέσα υπάρχει η ευγενική καρδιά και η ψυχή ενός όμορφου πρίγκιπα.

Σκηνοθεσία: Bill Condon

Κύριοι Ρόλοι: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw

ALPHA, 23:00

«PRETTY WOMAN»

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Η γοητευτική Βίβιαν, ένα ακατέργαστο διαμάντι του δρόμου, γνωρίζει τυχαία «εν ώρα εργασίας» τον δυναμικό δισεκατομμυριούχο Έντουαρντ Λούις και η μοιραία αυτή συνάντηση θα αλλάξει τις ζωές και των δύο. Σαν παραμύθι του Χόλιγουντ, η επαγγελματική συναλλαγή τής μίας νύχτας εξελίσσεται με έναν μαγικό τρόπο στην πιο απίστευτη ιστορία αγάπης. Αλλά σε κάθε παραμύθι, υπάρχουν και εμπόδια που θα ξεκινήσουν όταν ο καλός κόσμος που περιτριγυρίζει τον Έντουαρντ μαθαίνει για την αληθινή ταυτότητα της νέας του παρτενέρ.

Σκηνοθεσία: Garry Marshall

Κύριοι Ρόλοι: Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde-White, Hector Elizondo