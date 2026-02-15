REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 16:00

STOIXIMAN GBL ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ

19η Αγωνιστική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΡΤ1, 01:30

«ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΤΩΝ 2.000.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ»

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Ο Τσάρλι είναι ένας νεαρός αστυνομικός της Νέας Υόρκης, προστάτης των φτωχών και αδυνάτων, παντρεμένος με τη φιλοχρήματη Μίριελ. Στη διάρκεια των καθημερινών του περιπολιών, ο Τσάρλι συνηθίζει να πίνει τον καφέ του σ’ ένα φιλόξενο στέκι. Εκεί σερβίρει η Ιβόν, μια ταλαιπωρημένη οικονομικά και ψυχολογικά γυναίκα, εξαιτίας του πρόσφατου διαζυγίου της. Μια μέρα, ο Τσάρλι θα υποσχεθεί στην Ιβόν, αντί για φιλοδώρημα, τα μισά από τα υποθετικά κέρδη ενός λόττο, το οποίο όμως σημαίνει $2.000.000 μετά την κλήρωση. Η Μίριελ παθαίνει σοκ όταν ανακαλύπτει ότι πρόκειται να μοιραστεί τα εκατομμύρια της εξαιτίας ενός φιλοδωρήματος, αλλά υποχωρεί προσωρινά μπροστά στη φήμη και τη δόξα που προσφέρουν τα πρωτοσέλιδα και τα ρεπορτάζ του τύπου. ‘Όταν όμως παραλαμβάνουν την επιταγή, εκείνη αλλάζει γνώμη και οδηγεί την υπόθεση στα δικαστήρια.

Σκηνοθεσία: Andrew Bergman

Κύριοι Ρόλοι: Nicolas Cage, Bridget Fonda, Rosie Perez, Wendell Pierce

STAR, 23:15

«V FOR VENDETTA»

ΘΡΙΛΕΡ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Στη Βρετανία του μέλλοντος, το καθεστώς είναι δικτατορικό και η κοινωνία έχει κλονιστεί από τη διαφθορά και τα υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας. Ακολουθούμε τα βήματα μιας νεαρής κοπέλας, της Ήβη, η οποία σε μια στιγμή κινδύνου σώζεται από έναν μασκοφόρο εκδικητή, τον αυτοαποκαλούμενο “Β”. Ο “Β” είναι γνώστης πολεμικών τεχνών και έχει στόχο να κηρύξει επανάσταση ενάντια στο τυραννικό καθεστώς. Κατορθώνει να ανατινάξει δύο καίρια στρατηγικά σημεία στο Λονδίνο και να αναλάβει τον έλεγχο των αεροπορικών γραμμών, ενθαρρύνοντας έτσι τον λαό να αντισταθεί στους δυνάστες του. Η ‘Ηβη, στο μεταξύ, ανακαλύπτει την αλήθεια για την προέλευση του “Β” και για το δικό της παρελθόν. Από τη στιγμή εκείνη, στέκεται στο πλευρό του και τον στηρίζει στη μάχη του για ελευθερία και δικαιοσύνη.

Σκηνοθεσία: James McTeigue

Κύριοι Ρόλοι: Hugo Weaving, Natalie Portman, John Hurt, Stephen Rea, Stephen Fry

ALPHA, 23:00

«G.I. JOE: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΡΑ»

ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Μια επίλεκτη στρατιωτική ομάδα αποτελούμενη από ειδικούς χειριστές, γνωστή ως G.I. Joe (Global Integrated Joint Operating Entity), και που ενεργεί κάτω από ειδικές περιστάσεις αναλαμβάνει δράση για να εξουδετερώσει μια σατανική οργάνωση, η οποία καθοδηγείται από έναν διαβόητο έμπορο όπλων.

Σκηνοθεσία: Stephen Sommers

Κύριοι Ρόλοι: Channing Tatum, Marlon Wayans, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Dennis Quaid

OPEN, 21:00

«Ο ΆΡΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ο Ντέρεκ Ζουλάντερ έχει κερδίσει τον τίτλο του «καλύτερου ανδρικού μοντέλου της Αμερικής» για τρεις συνεχόμενους διαγωνισμούς. Όταν όμως χάνει τα πρωτεία από ένα πρωτοεμφανιζόμενο, πολύ νεότερό του μοντέλο, τον Χάνσελ, η ζωή του αλλάζει ριζικά. Τώρα πρέπει να αποδείξει σε όλους ότι εκτός από ένας πολύ όμορφος και καλοντυμένος άνδρας είναι έτοιμος και για δράση. Τι ετοιμάζεται λοιπόν να κάνει ένας από τους πιο διάσημους και εντυπωσιακούς άνδρες σε όλο τον κόσμο; Αυτό που σχεδιάζει, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι να σταματήσει μια καλοστημένη δολοπλοκία και να ανακηρυχθεί «εθνικός ήρωας»!

Σκηνοθεσία: Ben Stiller

Κύριοι Ρόλοι: Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Milla Jovovich, David Duchovny, Jon Voight