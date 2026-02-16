Quantcast
REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr
real player

REAL TV: Αξίζει να δείτε

15:45, 16/02/2026
REAL TV: Αξίζει να δείτε

Δευτέρα 16  Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life  ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22.00

ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 58

Η Μιχαέλα και ο Πάρις ανοίγουν παλιές πληγές, εξομολογούνται αλήθειες που τους σημάδεψαν και αποφασίζουν να συναντιούνται κρυφά, δείχνοντας εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον.

STAR  23.50

ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Η Μόναρκ, μια κρυφή ζωολογική ομάδα, έρχεται αντιμέτωπη με τιτάνια τέρατα, συμπεριλαμβανομένου και του Γκοτζίλα, που συγκρούεται με τη Μόθρα, τον Ρόνταν και την απόλυτη νέμεσή του, τον τρικέφαλο Γκιντόρα. Σκηνοθεσία Μάικλ Ντόχερτι. Πρωταγωνιστούν οι Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Βέρα Φαρμίγκα, Σάλι Χόκινς κ.α.

MEGA  21.00   

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 40

Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί. Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα.

COSMOTE CINEMA 1  21.00

MAN WITH NO PAST

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ  

Αφού ξυπνά σε μια άγνωστη πόλη, ένας άντρας χωρίς μνήμη αναζητά απεγνωσμένα την ταυτότητά του. Η προσπάθειά του να ξετυλίξει το παρελθόν τον φέρνει αντιμέτωπο με έναν αδίστακτο εχθρό και μια σκληρή αλήθεια που αλλάζει τα πάντα. Σκηνοθεσία Τζέιμς Μπάμφορντ. Πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Γούντγουορντ, Σάρλοτ Βέγκα, Γιον Βόιτ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ABOVE THE DUST

 Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ένα αγόρι λαχταρά ένα νεροπίστολο κι ο ετοιμοθάνατος παππούς του υπόσχεται να του το χαρίσει μόλις γίνει φάντασμα. Αφού ο παππούς πεθαίνει, ο μικρός ξεκινά ένα κυνήγι θησαυρού που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας κι ονείρου. Σκηνοθεσία Γουάνγκ Σιάοσουαϊ. Πρωταγωνιστούν οι Τζουν Λι, Ουγιάνγκ Γουένσιν, Γουάνγκ Τζινγκτσούν κ.α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Επεσαν οι υπογραφές με Chevron-Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες - Μητσοτάκης: Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

Επεσαν οι υπογραφές με Chevron-Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες - Μητσοτάκης: Η χώρα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

12:16 16/02
Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Διακόπηκε η δημοπρασία

Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Διακόπηκε η δημοπρασία

11:17 16/02
Κιβωτός του Κόσμου: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και 4 κατηγορουμένων για σωματική κακοποίηση παιδιών πρότεινε η εισαγγελέας

Κιβωτός του Κόσμου: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και 4 κατηγορουμένων για σωματική κακοποίηση παιδιών πρότεινε η εισαγγελέας

13:03 16/02
Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

12:18 16/02
Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

12:33 16/02
Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

19:15 15/02
Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

07:09 16/02
Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

13:00 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved