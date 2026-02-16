REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22.00

ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 58

Η Μιχαέλα και ο Πάρις ανοίγουν παλιές πληγές, εξομολογούνται αλήθειες που τους σημάδεψαν και αποφασίζουν να συναντιούνται κρυφά, δείχνοντας εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον.

STAR 23.50

ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Η Μόναρκ, μια κρυφή ζωολογική ομάδα, έρχεται αντιμέτωπη με τιτάνια τέρατα, συμπεριλαμβανομένου και του Γκοτζίλα, που συγκρούεται με τη Μόθρα, τον Ρόνταν και την απόλυτη νέμεσή του, τον τρικέφαλο Γκιντόρα. Σκηνοθεσία Μάικλ Ντόχερτι. Πρωταγωνιστούν οι Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Βέρα Φαρμίγκα, Σάλι Χόκινς κ.α.

MEGA 21.00

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 40

Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί. Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

MAN WITH NO PAST

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αφού ξυπνά σε μια άγνωστη πόλη, ένας άντρας χωρίς μνήμη αναζητά απεγνωσμένα την ταυτότητά του. Η προσπάθειά του να ξετυλίξει το παρελθόν τον φέρνει αντιμέτωπο με έναν αδίστακτο εχθρό και μια σκληρή αλήθεια που αλλάζει τα πάντα. Σκηνοθεσία Τζέιμς Μπάμφορντ. Πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Γούντγουορντ, Σάρλοτ Βέγκα, Γιον Βόιτ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ABOVE THE DUST

Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ένα αγόρι λαχταρά ένα νεροπίστολο κι ο ετοιμοθάνατος παππούς του υπόσχεται να του το χαρίσει μόλις γίνει φάντασμα. Αφού ο παππούς πεθαίνει, ο μικρός ξεκινά ένα κυνήγι θησαυρού που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας κι ονείρου. Σκηνοθεσία Γουάνγκ Σιάοσουαϊ. Πρωταγωνιστούν οι Τζουν Λι, Ουγιάνγκ Γουένσιν, Γουάνγκ Τζινγκτσούν κ.α.