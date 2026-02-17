REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

STAR 23.30

ΆΝΟΔΟΣ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

H πραγματική ιστορία θριάμβου της πρώτης, και αξιοθαύμαστης, οικογένειας που κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού να αναδείξει τρεις γιους πρωταθλητές του NBA. Σκηνοθεσία Ακίν Ομοτόσο. Πρωταγωνιστούν οι Ούτσε Αγκάντα, Ραλ Αγκάντα, Γιετίλντε Μπαντάκι κ.α.

ΕΡΤ1 23.00

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 75

Το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη συνεχίζεται και οι χωριανοί περνάνε καλά παρά τις τρικλοποδιές του Πάκη. Ταυτόχρονα, η Σούζι οδηγεί την Άρτεμη βαθιά στο δάσος και στην Ιρίνα.

ΑΝΤ1 22.30

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 15

Στο σημείο της ανταλλαγής μετά από διάφορα ευτράπελα ο σταυρός καταλήγει κάπου που δεν μπορεί να τον φτάσει κανείς. Ο Ζαμαγιας μετά από αυτήν την εξέλιξη αποφασίζει να το σκάσει και αφήνει τους ήρωες δεμένους στην αποθήκη.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

HEART EYES

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, ένας εμμονικός κατά συρροή δολοφόνος σπέρνει τον τρόμο ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, καταδιώκοντας και σκοτώνοντας ζευγάρια. Φέτος, εμφανίζεται ξανά… και κανένας ερωτευμένος δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Σκηνοθεσία Τζος Ρούμπεν Πρωταγωνιστούν οι Ολίβια Χολτ, Μέισον Γκούντινγκ, Τζορντάνα Μπρούστερ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΊΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ

Ένας Ρώσος εκπατρισμένος στρατηγός εκπαιδεύει μια αμνησιακή νεαρή με τάσεις αυτοκτονίας για να παραστήσει την πριγκίπισσα Αναστασία, κόρη του δολοφονημένου Τσάρου της Ρωσίας. Η ταινία απέσπασε 2 υποψηφιότητες κι ένα βραβείο Όσκαρ. Σκηνοθεσία Ανατόλ Λίτβακ. Πρωταγωνιστούν οι Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Γιουλ Μπρίνερ, Έλεν Χέις κ.α.