REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΜEGA 22.00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

UEFA Champions League 2025-26

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μετά την πρόσφατη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα-βάση για την πρόκριση στους 16 της κορυφαίας διοργάνωσης, ενόψει της ρεβάνς στις 24/2.

ΑΝΤ1 22.30

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 73

Μετά το βράδυ που πέρασε με τον Άγη, η Άννα στέλνει στον Χρήστο φωτογραφίες της μαζί του από το ξενοδοχείο. Απ’ την πλευρά του ο Άγης προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Άννα, η οποία, όμως, δείχνει να τον αποφεύγει.

ΣΚΑΪ 21.00

ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Το αγαπημένο δίδυμο, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύεται δύο διαφορετικά ζευγάρια, τότε και τώρα. Τα επεισόδια της σειράς είναι αυτοτελή και σε κάθε ένα παρακολουθούμε απλές καθημερινές ιστορίες, όπως ο γάμος, τα παιδιά, η διασκέδαση και όλα όσα συνδέονται με την οικογένεια.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ARENAS

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΘΡΙΛΕΡ

Ένας πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Ωστόσο, η άφιξη ενός ισχυρού ξένου μάνατζερ ανατρέπει τις ισορροπίες και τον ωθεί σε έναν αδυσώπητο αγώνα για το μέλλον του. Σκηνοθεσία Καμίλ Περτόν. Πρωταγωνιστούν οι Ιλιές Καντρί, Σοφιάν Καμές, Έντγκαρ Ραμίρεζ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 20.10

ΈΤΕΡΟΣ ΕΓΩ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ

θήνα, 2015. Πέντε δολοφονίες. Κοινό χαρακτηριστικό, αρχαία ρητά του Πυθαγόρα στον τόπο του εγκλήματος. Ένας ιδιόρρυθμος εγκληματολόγος αναλαμβάνει να βοηθήσει στην εξιχνίασή τους, με αναπάντεχο σύμμαχο έναν καθηγητή μαθηματικών. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Πρωταγωνιστούν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Δημήτρης Καταλειφός, Φρανσουά Κλουζέ κ.α.