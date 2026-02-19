REAL TV: Αξίζει να δείτε  - Real.gr

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΑΝΤ1 22.00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ

UEFA EUROPA LEAGUE 2025-26

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στη League Phase στο ΟΑΚΑ, με το ματς να μένει στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει αρκετά έκτοτε, αλλά η τσέχικη ομάδα θα επιχειρήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει ρεβάνς.

ALPHA 20.00

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 24

Ο Περήφανος Μωριάς. Ο Χαμπέας αρχίζει να αγχώνεται για τα έσοδα του μαγαζιού και η Χαρούλα αποφασίζει να τον βοηθήσει κάνοντάς του μια έκπληξη: με τη βοήθεια του Νάσου, της Μπέλας, του Διονύση και του Μιχάλη, αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά ένα λουκάνικο που θα κάνει τον Χαμπέα περήφανο.

MEGA 22.20

ΟΙ ΑΘΩΟΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ

Επεισόδιο 3

Οι Αχάτηδες ανακοινώνουν στη Μαργαρίτα την πρόθεσή τους να την παντρέψουν με τον Αράθυμο. Εκείνη, έντρομη, εκμυστηρεύεται τα νέα στον Γιάννο. Αυτός της προτείνει να φύγουν μαζί, αλλά η Μαργαρίτα αρνείται. Ο Γιάννος βυθίζεται στην απελπισία και στο ποτό.

COSMOTE CINEMA 1 23.10

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ο 27χρονος Νουρ μεταναστεύει παράνομα στη Μασσαλία, όπου επιβιώνει με μικροαπάτες. Όμως, η απρόβλεπτη γνωριμία του με έναν ασυνήθιστο αστυνομικό και τη σύζυγό του αλλάζει όχι μόνο τη δική του ζωή αλλά και τη ζωή του ζευγαριού. Σκηνοθεσία Σαΐντ Αμίς Μπενλαρμπί. Πρωταγωνιστούν οι Αγιούμπ Γκρετά, Ανά Μουγκλαλίς, Γκρεγκουάρ Κόλιν κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 22.00

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Μια πολυώροφη πολυκατοικία σε ένα υποβαθμισμένο προάστιο του Παρισιού. Ένας ανελκυστήρας που δεν λειτουργεί. Τρεις απροσδόκητες συναντήσεις που φέρνουν στοργή, ευθυμία και συμπόνια στη ζωή έξι μοναχικών, αταίριαστων ανθρώπων. Σκηνοθεσία Σαμιουέλ Μπενσετρί. Πρωταγωνιστούν οι Ιζαμπέλ Ιπέρ, Γκουστάβ Κερβέρν, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι κ.α.