REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

ΕΡΤ1 22.00

Εκτός Σχεδίου

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο2

Η Φωτεινή ετοιμάζεται για ένα σημαντικό ραντεβού με έναν εκδότη για το βιβλίο της, όμως μυστικά, παρεξηγήσεις και ένα μυστηριώδες βιβλίο ανατρέπουν τα σχέδια.

ALPHA 20.00

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ

ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Επεισόδιο 25

Άρχισαν τα Όργανα. Ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα πρόκειται να βραβευτούν για την προσφορά τους στην επιστήμη και την τέχνη. Μόνο που μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους πάντες. Λόγω μιας παρανόησης, ο Σύλλογος που οργανώνει τη βράβευση, καλεί εκεί την ξαδέλφη της Αντωνίας να τραγουδήσει!

STAR 21.00

MOONFALL: Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Όταν μια μυστηριώδης δύναμη βγάζει τη Σελήνη από την τροχιά της γύρω από τη Γη, η ανθρωπότητα απειλείται με αφανισμό. Σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί ο όλεθρος, τρεις απίθανοι ήρωες θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι στο διάστημα… Σκηνοθεσία Ρόλαντ Έμεριχ. Πρωταγωνιστούν οι Χάλι Μπέρι, Πάτρικ Γουίλσον, Τζον Μπράντλεϊ κ.α.

COSMOTE CINEMA 1 21.00

POLAR OPPOSITES

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Σε μια προσπάθεια να φτάσει στον πατέρα της στην Ανταρκτική, η Έμμα επιβιβάζεται λαθραία σε ένα πλοίο και γνωρίζει έναν γοητευτικό ερευνητή. Οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τον σώσουν και έρχονται πολύ κοντά. Σκηνοθεσία Κόλιν Θέις. Πρωταγωνιστούν οι Ριάνον Φις, Μαρκιάν Ταράσιουκ, Ντιν ΜακΝτέρμοντ κ.α.

COSMOTE CINEMA 2 18.40

ΜΙΚΡΟΙ ΉΡΩΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δύο αχώριστα ορφανά αδέρφια από την Ιρλανδία, που φτάνουν στη Νέα Υόρκη για να βρουν τον θείο τους, καταλήγουν σε ένα περιπετειώδες ταξίδι ανά την υφήλιο, παρέα με έναν ξεχωριστό καινούριο φίλο που θα τους αλλάξει τη ζωή.