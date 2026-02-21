REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου σήμερα και το team τoυ Real Life ανάμεσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων σας προτείνει:

ΕΡΤ1 22.00

#ΠΑΡΕΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Αποκριάτικο Πάρτι. Λίγες ώρες πριν ξημερώσει η Κυριακή της Αποκριάς, η #Παρέα στήνει το πιο κεφάτο αποκριάτικο πάρτι της χρονιάς! Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ασταμάτητο κέφι!

ΕΡΤ3 20.00

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ

Ένας βετεράνος νυχτερινός ραδιοφωνικός εκφωνητής κάνει εκπομπή την βραδιά που γίνεται 50 και συνειδητοποιεί με αμηχανία ότι πια δεν συγκαταλέγεται στους νέους, ξετυλίγει στον αέρα τη ζωή του και την αναζήτηση ενός ξεχασμένου έρωτα. Σκηνοθεσία Ρένος Χαραλαμπίδης. Πρωταγωνιστούν οι Ρένος Χαραλαμπίδης, Ελευθερία Στάμου, Μαργαρίτα Αμαραντίδου κ.α.

STAR 21.00

ΟΙ ΚΡΟΥΝΤΣ 2

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Οι Κρουντς αναζητούν ένα νέο μέρος για να ζήσουν ασφαλείς. Όταν ανακαλύπτουν ένα ειδυλλιακό, περιφραγμένο παράδεισο, που καλύπτει όλες τους τις ανάγκες, ανακαλύπτουν ότι μια άλλη οικογένεια κατοικεί ήδη εκεί, οι Προχώβιοι!

COSMOTE CINEMA 1 21.00

ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Με σκοπό να διασφαλίσει το μέλλον του χωριού του, ο δρυΐδης Πανοραμίξ αναζητά έναν ταλαντούχο νέο, για να του εμπιστευτεί το μυστικό του μαγικού ζωμού και να τον προετοιμάσει για διάδοχό του. Στο πλευρό του, ο Αστερίξ κι ο Οβελίξ!

COSMOTE CINEMA 2 22.00

TINSEL TOWN

ΚΩΜΩΔΙΑ

Ένας ξεπεσμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ συμμετέχει στη χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση ενός μικρού αγγλικού χωριού και, προς μεγάλη του έκπληξη, ξαναβρίσκει την έμπνευσή του και έρχεται πιο κοντά στην αποξενωμένη κόρη του. Σκηνοθεσία Κρις Φόγκιν. Πρωταγωνιστούν οι Κίφερ Σάδερλαντ, Ρέμπελ Γουίλσον, Άλις Ιβ κ.α.